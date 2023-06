Rusya'da darbe girişimi iddiası: Uzmanlar CNN Türk'te değerlendirdi

Haberin Devamı

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk canlı yayınında, "Rusya için sancılı bir gece olacak" diyerek şu ifadeleri kullandı:



Wagner sadece Ukrayna'da var olan bir yapılanma değil, her yere yayılmış bir yapılanma. Wagner'e ait her şeyin kontrol altına alınması için askeri bir müdahale yapmak gerekecek. Prigojin’in yargılanması, tutuklanmasında bahsediliyor ama bunlarla alakalı bir yaptırım olur mu, bekleyip göreceğiz. Ama Rusya zamanında müdahale etti, bence o yüzden bastırılacağını düşünüyorum.

GÜÇLÜER: RUSYA KENDİ İÇİNDE BÜYÜTTÜĞÜ BİR CANAVARLA MÜCADELE EDİYOR



"Paramiliter güç dediğimiz Wagner, başka ülkelerde de karşılıkları var" Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer ise şunları söyledi:

Dünya da bunları kaydeden de bir kuruluş var, yıllık iki yüz elli milyar Dolar civarında gelirleri var. Rusya bu süreci doğru şekilde yönetemedi. Wagner grubu şu an 9 ülkede faaliyet gösteriyor. Ahtapotun başı gövdesi belki Rusya'da, Ukrayna'da ama sadece burayla sınırlı değil. Dünyanın birçok yerinde Rusya adına kirli işler yapan emekli Rus askerleri ve Çeçen askerlerden oluşan bir yapı. İşin sosyolojisine baktığımızda ben işin bu gece sonuçlanacağına inanmıyorum. Bakalım Wagner'in karşı hamlesi ne olacak? Bunlar sıradan derme çatma toplanmış insanlar değil. Hal böyle olunca biraz ihtiyatlı olmak gerekir. Bunlar dışarıdan da besleniyor. Bu sebeple Rusya bu durumu kısa sürede halledemeyebilir. Neticede Rusya şu an aslında kendi içinde büyüttüğü bir canavarla mücadele ediyor. Canavar profesyonel bir canavar. Eğitim sahaları, kışlaları, ağır silahları var. Bunlar ara kademeleri aşıp doğrudan üst makamlara yıllardır erişebiliyor. Bu da yıllardır Rus ordusu ile Wagner arasında ciddi bir mücadele yarattı. Bazı elemanlarını yakalayabilirsiniz ama bunun bir tabanı var, Rus askeri yapısında Wagner'in bir karşılığı var bu iş o kadar basit değil. Dünya kamuoyu için Rus taktiğidir, bunları hakim karşısına çıkarıp infaz edecekler. Ama Rus toplumunun karşısında da bunların bir imajı var. Halk için mücadele eden ama ordunun arkasında ikinci planda kalan bir yapı. Bunların asıl amacı, öyle bir gelişti ki öyle bir yerleşip güç kazandılar ki, askeri amaçların dışında siyasi amaçlar da edindiler. Doğrudan artık Putin'in siyasi varlığını hedef alan amaçlar edendiler.

"WAGNER HENÜZ GÜCÜNÜ KULLANMADI"

Askeri gücün yanında siyasal güçte de etkili olmak istiyorlar. Bütün Rusya'da hem askeri, hem ekonomik, hem de siyasi bir güç olarak görmeye başladılar kendilerini. Bunların nükleer silahlara erişebilme ve kullanabilme kabiliyetleri de var. Sofistike silah sistemlerini, savaş uçakalarını, tankları, helikopterleri kullanabiliyorlar. Bunlar herhangi insanlar değil, emekli askerler, çeçen savaşçılardan oluşuyorlar. İnşallah bu grup daha büyük tehlikelere sebep olmadan kontrol altına alabilirler. Rus ordusunun kısa sürede gerçekleştireceği operasyonlarla bastırılacak bir olay gözükmüyor. Wagner'de kendine bir mevzi oluşturmuş durumda. Bu tür yapıların nihai amacı siyasi güce ortak olmak, hatta mümkünse ele geçirmek. Tabii Putin gibi güçlü birini devirmek kolay değil. O yüzden Rusya Savunma Bakanı hedef alınıyor burada ama bu göstermelik. Arkada Putin'in hedef alındığı görülüyor. Wagner henüz gücünü kullanmadı, Wagner'in merkezine girip ne bulacaklar ki? Bu grup zaten bir çatışmaya gireceğini biliyordu. Wagner'i küçümsememek lazım.

AĞAR: BU ÇOK CİDDİ BİR DURUM



Prigojin'in Şoygu'ya ve Gerasimov'a karşı sert söylemleri olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Yalnız bırakıldığını, satıldığını yeterince desteklenmediğini söyledi. Bugün de Wagner kampının Rus ordusu tarafından bilinçli şekilde vurulduğunu söyleyerek, Şoygu'ya ve Gerasimov'a hakaret edip, tepki gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı da görüntülerin bir dezenformasyon olduğunu söylese de Rusya'nın istihbarat generallerinin ortaya koyduğu açıklamalar, bunun gerçek olduğunu gösteriyor. Sahadan haber veren kaynaklar bir Wagner konvoyunun Rostov'a doğru ilerlediğini söylüyor. Yani şu an Rusya'nın cephede kullandığı paralı askerlerin, bir Rus şehrine cepheden yürüyüş yaptığını söylüyor. Bu açıdan bakıldığında son derece ciddi bir durum var. Bu bölgede de Rus ordusunun da mevzi aldığı biliniyor. Şu an tüm Rusya'yı etkileyecek bir risk fotoğrafı gözükmüyor ama Rus tarafından yapılan her türlü önlem alındığına yönelik açıklamalar Rusya'da bir kırılma olduğunu gösteriyor.



"ŞU AN İÇİN SICAK ÇATIŞMA ORTAMI YOK"



Mesele derinleşirse sadece Ukrayna savaşı ile ilgili değil, Kafkaslar, Suriye olmak üzere Wagner'in olduğu birçok ülkede sonuçlarının ne olduğunu takip etmek gerekecek. Şu an için sıcak çatışma ortamı yok. Sadece kilometrelerce uzanan bir konvoyun Rostov'a geldiği söyleniyor. Eğer cephede de bir sökülme varsa Ukrayna tarafından bu bir fırsat olarak görülebilir. Putin'in Prigojin'le bir bağlantı kurup konuyu halletmek isteyeceği düşünülüyor. Çünkü savaşta tuttukları çok önemli yerler var. Rostov'un sembolik bir anlamı var. Putin daha önce Şoygu'yu özel bir görevle burada görevlendirmişti. Şimdi de Progojin "Hatırlarsan bir kadın gibi kaçmıştın, ben şimdi buradayım" diyerek sembolik olarak da hareket ediyor olabilir buraya.

"Wagner'İN HEDEFİ ŞOYGU VE GERASİMOV'U DEVİRMEK"



Burada başka bir şey daha var, "Neden Wagner'i vurdular?" Prigojin bunu bir darbe olarak nitelendirmiyor, bu adalet yürüyüşü diyor. 'Ben hakkımı arıyorum' diyor, Rus devletini karşısına almıyor. Rus güçleri Wagner'i ortadan kaldırmak için bunu ortaya atmış olabilir. Wagner, "Ben Rusya adına büyük bir kahramanlığa imza atıyorum ama beni desteklemiyorlar, arkamda durmuyorlar" diyor. Şoygu ve Gerasimov'u sürekli hedef göstermesinin sebebi şu, 'Beni kullanıyorsunuz, desteklemiyorsunuz, hizmetlerimden fayda sağlıyorsunuz.' diyor. Rus ordusunun desteklememe sebebi ise bir kahraman olmalarının önüne geçmek. Wagner'in şu an için siyasi yapıyı devirmek için bir amacı yok. Temelde hedefi Şoygu ve Gerasimov'u devirmek, çağrısı bu yönde ama ordudan bu çağrıya karşılık gelirse bu Prigojin'i aşar. Böyle bir şey de olursa bu Prigojin'i satın aldıkları anlamına gelir. Yani emperyal bir güç üzerinden hareket ettiği anlamına gelir. Ama Prigojin, 'Ben bir adalet yürüyüşü yapıyorum' diyor. İstediği Şoygu ve Gerasimov'un görevden alınması olabilir. Çünkü kendisini bir vatansever olarak tanımlıyor. Eğer darbeye giderse iş satın alındığı anlamına gelir.

"MOSKOVA'DA HERHANGİ BİR HAREKETLİLİK YOK"

CNN Türk Moskova Temsilcisi Siyamend Kaçmaz, darbe iddialarının olduğu Moskova'da son durumu aktardı. Kaçmaz, "Moskova'da ekstra bir hareketliliğin olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Açıklamalarının çoğunluğunun sosyal medya üzerinden yayınlandığını görüyoruz. Peskov, Putin'in anbean bilgilendirildiğini ifade etti. An itibarıyla Moskova başta olmak üzere ekstra güvenlik önlemi ve hareketlilik söz konusu değil. Çok sıradan bir gün yaşıyor diyebiliriz. Ofise gelene kadar Moskova sokaklarını gözlemleme şansım oldu. Bu gördüğünüz trafik olağan bir trafik. Moskova 24 saat yaşayan bir şehir. Buraya gelinceye kadar Duma'nın önünden geçtim herhangi bir güvenlik önlemiyle karşılaşmadım. Herhangi bir ekstra hareketlilik yok" açıklamasında bulundu." dedi.