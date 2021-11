Çin'den yeni adım... Bu sefer hedef F35 savaş uçakları!

Haberin Devamı

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, askeri teknoloji dergisi Kanwa International Journal tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Füze Gücünün ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Korla Atış

Üssü olduğu iddia edilen bölgede F-35 savaş uçaklarının maketleri tespit edildi.

Dergi, maketlerin, "Dong Fıng 16" (DF-16) ve "Dong Fıng 21C" (DF-21C) tipi orta erimli güdümlü füzeler için atış hedefi olarak kullanıldığını, dolayısıyla ABD'nin Japonya'daki hava üslerine yönelik tehdit mesajı verdiğini ileri sürdü.

1000 ila 2000 kilometreye kadar erimi olan füzelerin tüm Japonya'yı menziline alabileceğine dikkat çekilen haberde, PLA'nın bunu ABD Deniz Piyadelerinin Iwakuni Adası'ndaki hava üssüne "F35B", Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin ise Misawa Hava Üssü'ne "F-35A" tipi uçakları yerleştirmesine tepki olarak yaptığı iddia edildi.

ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar, 8 Kasım'da Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin görüldüğü uydu fotoğraflarını yayımlamıştı.

Haberin Devamı

Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını, uçak gemilerini hedef alan güdümlü füzeleri test etmek için kullanıldığını kaydetti.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.