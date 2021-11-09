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Çin, çölde ‘uçak gemisi’ yürütüyor

#ABD#Çin#Pasifik
Çin, çölde ‘uçak gemisi’ yürütüyor

ABD ile Pasifik’te nüfuz kavgası yaşayan Çin’in, çölde Amerikan destroyer ve uçak gemisi hedefleri inşa ettiği tespit edildi. Hedeflerin tatbikat amaçlı üretilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

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MERKEZİ ABD’nin Colorado eyaletinde yer alan Maxar istihbarat teknolojisi şirketi, Çin’in güneybatısında yer alan Taklamakan Çölü’nde Amerikan uçak gemisi ve destroyerlerinin gerçek boyutlu modellerini görüntüledi. Bu modellerden en az biri, raylar üzerinde yer aldığı için hareketli. Ancak tüm hedefler böyle değil. Alınan görüntülerde uçak gemisi hedefi, kendisinin ana gövdesi veya diğer detayları olmayan ve adeta çöl yüzeyinin üzerine çizilmiş ‘düz bir yüzey’ gibi görünüyor. Uydu görüntülerine göre bölgede en az bir uçak gemisi ve iki Arleigh Burke sınıfı destroyer hedefi saptandı. Bu gemi hedefleri üzerinde çeşitli direkler de tespit edildi. Uzmanlar, bu direklerin geminin üst yapısını simüle etmek için radar reflektörleri olarak kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

GELİŞMİŞ ‘HEDEFLER’

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Bu, Çin’in çölde ilk kez bir uçak gemisi hedefi inşa etmesi örneği değil. Çin ordusu 2003 yılından bu yana, kabaca bir uçak gemisi boyutunda olan büyük bir beton hedefi kullanıyor. Shuangchengzi füze test menzilinin bir parçası olan bu beton levha birçok kez vuruldu ve sık sık da onarılıyor. Taklamakan Çölü’ndeki yeni site ise 965 kilometre uzakta ve çok daha gelişmiş durumda. Yeni gemi hedefleri de düşman gemilerini daha gerçekçi olarak taklit ediyor.

CAYDIRICILIK AMACI

Yeni tesiste test edilecek silahların kapsamına ilişkin pek çok nokta bilinmiyor. Ancak şu anda sahada görülebilenlerin gelişmişlik düzeyi, Çin ordusunun ülkeye yakın ABD Deniz Kuvvetleri’nin etkinliğini sınırlamak için caydırıcılık sağlayan silahlara yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor. Geçen hafta yayımlanan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporuna göre, Çin ordusunun birincil amacı, ABD gemilerini Batı Pasifik boyunca füzelerle risk altında tutmak olacak. Pekin, özellikle Amerikan uçak gemisi filolarını hedef alıyor. Çin’in uçak gemilerine karşı geliştirdiği füzelerin biri 1500 kilometre menzilli CSS-5 Mod 5 (DF-21D), diğeri de 5000 kilometre menzilli CSS-18 (DF-26).

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#ABD#Çin#Pasifik

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