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Son dakika: Pentagon açıkladı... Çin'den dengeleri değiştiren hamle!

#ABD#Çin#Dünya
Son dakika: Pentagon açıkladı... Çinden dengeleri değiştiren hamle

Tayvan'daki kriz nedeniyle Çin ile bir hayli gergin ilişkilere sahip olan ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Yıllık raporunu yayınlayan Pentagon, Çin'in şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu açıkladı.

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Dünya 2019'dan beri tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve astronomik askeri yatırımlar uzmanları bir hayli endişelendiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan gelen açıklama bu endişenin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiş durumda.

Zira Pentagon, Çin'in şu anda dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu ve Şubat ayına kadar yeni bir yüksek teknolojiye ev sahipliği yapan uçak gemisin denize indirmeye hazırlandığını açıkladı.

Bakanlığın Çin hakkındaki yıllık raporunda, Pekin'in yaklaşık 355 gemi ve denizaltıdan oluşan toplam savaş gücüyle sayısal olarak dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğu bilgisine yer verildi.

Son dakika: Pentagon açıkladı... Çinden dengeleri değiştiren hamle

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TYPE-003 İÇİN GERİ SAYIM

2022'nin başlarında Type-003 adlı üçüncü bir uçak gemisini filosuna eklemeye hazırlanan Pekin'in bu projesi uydular tarafından görüntülendi.

Jiangnan Tersanesi'nin uydu görüntülerini yayınlayan Washington merkezli düşünce kuruluşu CSIS söz konusu geminin ABD'li rakipleri ile benzer özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

ABD şu anda 11 uçak gemisiyle dünyaya liderlik ediyor, İngiltere Donanması yeni HMS Queen Elizabeth dahil iki uçak gemisine ev sahipliği yapıyor. Rusya'nın ise bir tane uçak gemisi bulunuyor.

ASKERLERİNİ BÖYLE EĞİTİYOR

Son dönemde Tayvan nendeniyle ABD ile tarihinin en gergin dönemini yaşayan Çin'in olası bir savaşta askerlerini bu çatışmaya hazırlamak için ABD Donanması'na ait uçak gemisi maketleri inşa ettiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu görüntülere göre, ülkenin kuzeybatı çölünde bir uçak gemisi ve en az bir destroyer maketi inşa edildi.

Askeri uzmanlar bölgede yaşanacak ABD - Çin çatışmasının Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Son dakika: Pentagon açıkladı... Çinden dengeleri değiştiren hamle

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

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Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

 

 

 

 

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#ABD#Çin#Dünya

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