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Çin'den şaşırtan görüntü! Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

#Çin#Koronavirüs#Utanç Yürüyüşü
Çinden şaşırtan görüntü Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

Koronavirüse karşı katı kurallar uygulayan Çin, ülkede kuralları ihlal eden kişileri ellerinde pankartlarla utanç yürüyüşüne çıkarıyor. İnternete düşen görüntüler sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi ve insan hakları aktivistlerinin tepkisini çekti.

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Koronavirüs salgınının başladığı yer olan Çin, pandeminin başından beri hep ilginç görüntülere sahne oldu. Ancak son gelen görüntüler diğerlerinden çok farklı...

Güney Çin'deki Jingxi kentindeki polis Kovid kurallarını ihlal ettiği iddia edilen dört kişi için sıra dışı bir cezalandırma yöntemi seçti.

Çinden şaşırtan görüntü Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

İSİMLERİNİ TAŞIYAN PANKARTLARLA ŞEHİR MEYDANINDA DOLAŞTIRILDILAR

Kuralları ihlal ettiği tespit edilen 4 kişi, tehlikeli madde giysisi giydirilerek ellerinde isimlerini taşıyan pankartlarla şehir meydanındaki kalabalığın önünde bir geçit töreni yaptı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde her bir şüphelinin yüz siperi, maske ve tehlikeli madde giysisi giyen iki polis memuru tarafından tutulduğu görülüyor.

Çinden şaşırtan görüntü Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılar

2010 YILINDA YASAKLANMIŞTI, YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Çin, insan hakları aktivistlerinin onlarca yıldır yürüttüğü kampanyaların ardından 2010 yılında suçluların bu tür alenen utandırılmasını yasaklamıştı ancak yerel yönetimler ulusal sıfır-Kovid politikasını uygulamak için tepki çeken cezayı yeniden yürürlüğe soktu.

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SIFIR KOVİD POLİTİKASI İNSANLARI ZORA SOKUYOR

Dünyanın her yerinde Kovid dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılırken, koronavirüsün görüldüğü ilk ülke olan Çin, virüsün kökünün kazınması için sıkı bir politika uygulamaya devam ediyor.

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"Sıfır Covid" politikası vaka sayılarını kontrol altına almayı kısmen başarsa da halk sıkı yasaklar yüzünden ciddi sıkıntılar çekiyor. Geçtiğimiz günlerde 13 milyon nüfuslu en büyük şehirlerinden birini karantinaya alan ülke insanların yiyecek almak için bile evden çıkmasına izin vermedi.

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