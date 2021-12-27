Çin salgında başa döndü! 13 milyon kişilik karantina sürüyor

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Dünyayı saran Omicron fırtınası koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'i de vurdu. Salgının başından beri '0 vaka' politikası uygulayan ülkede sadece birkaç yüz vakanın görülmesi 13 milyonluk şehri kapatmaya yetti!

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 152'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian'da 150, kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 1 ve doğusundaki Veynan şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.

Bu sayı ise salgında çok sıkı önlemler alan ve 0 vaka politikasıyla hareket eden ülkede neredeyse son bir yıldır bir günde açıklanan en yüksek yerel vaka sayısı oldu. Çin'in hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmeyip "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırdığı düşünüldüğünde gerçek vaka sayısının açıklananın çok daha üzerinde olduğu da açıkça anlaşılıyor.

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Şian'da yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri tespit edilen vaka sayısı 635'e ulaştı. Bunun üzerine kentte 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Üçüncü tur toplu testlerin yapıldığı 13 milyon nüfuslu şehirde bir önceki gün de 155 yerel vaka tespit edilmişti. Vakaların, kovid-19'un Omicron değil Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.

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Yaşanan panikle birlikte başlayan karantina uygulaması bugün itibarıyla beşinci gününe girmiş durumda. Şian şehir yetkilisi He Wenquan dün akşam yaptığı basın toplantısında vaka artışlarının karantinaya rağmen önümüzdeki birkaç gün içinde artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Karantina uygulamasının ne kadar devam edeceği henüz açıklanmazken yetkililer şehrin kritik noktalarında karantinaya ek olarak belli başlı diğer önlemlerin de alınarak kontrollerin sıkılaşacağını dile getirdi.

Öte yandan şehir yönetiminden yapılan açıklamaya göre yerel saatle 18.00'da şehir genelinde büyük bir dezenfeksiyon çalışması yapılacağı belirtilirken halka camları kapalı tutmaları ve balkonlarda bulunan giysi ve benzeri eşyaların içeri alınması söylendi.

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Şian şehrinde temel ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik olanlar dışındaki tüm işletmelerin geçici süreyle kapalı kalacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgeden çıkmak için izin almak zorunda olacak ve şehre giriş çıkışlar da acil durumlar haricinde yasaklanmış durumda. Her haneden sadece bir kişinin temel ihtiyaçlar için gün aşırı alışveriş yapmasına izin verilen şehirde okullar da kapatıldı ve online eğitime geçildi.