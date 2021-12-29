Dünya genelinde koronavirüs rekoru... Son rakamlar açıklandı

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Delta ve Wuhan versiyonuna kıyasla daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron dünya genelinde yayılmaya devam ederken rekor haberleri de birbiri ardında geliyor.

Uluslararası haber ajansı AFP dünya genelindeki haftalık vaka sayısının rekor bir seviyeye ulaştığını duyurdu.

22 - 28 Aralık tarihleri ​​arasında dünya genelinde her gün ortalama 935 binden fazla vaka tespit edildi, bu pandemi dönemindeki en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

22 Aralık ile 28 Aralık arasında kaydedilen 6 milyon 550 bin vakayla dünya pandemi dönemindeki vaka rekorunu kırdı.

ÖLÜMLER AZALIYOR

Vaka sayılarındaki artışa son üç haftadır düşüşte olan ölümlerde dünya çapında bir artış yaşanmadı..

Son yedi gün içinde günde ortalama 6 bin 450 yeni ölüm kaydedildi, bu Ekim 2020'nin sonundan bu yana en düşük seviye olarak hayıtlara geçti.

OMICRON NEDEN DAHA HIZLI YAYILIYOR?

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Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi.

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.