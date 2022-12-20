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Çin'den korkutan ölüm sayıları gelmeye başladı...

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#Çin#Şi Cinping#KOVID-19
Çinden korkutan ölüm sayıları gelmeye başladı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 10:49

Çin'in başkenti Pekin'deki yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarında ölü sayısı giderek artıyor. Çin Komünist Partisi yönetiminin ülke genelindeki protestolar ardından kaldırmak zorunda kaldığı karantina önlemlerini vakaların kontrolsüzce artmasına neden olurken, yetkililer insanları aşı olmak için ikna kampanyası başlatmış durumda.

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 Ülkede artan Kovid-19 vakalarına bağlı ölümlerin arttığını söyleniyor. Resmi rakamların açıklanmaması ülkede yaşanan salgın hakkında birçok soruyu gündeme taşıdı. Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu iddia etse de Kovid-19’dan yakınlarını kaybedenlere ait sosyal medya paylaşımları ölüm rakamlarının fazla olduğuna işaret etti.

Ulusal Sağlık Komisyonu salı günü, tamamı Pekin'de olmak üzere yeni kaydedilen beş ölümün ülkedeki toplam ölü sayısını 5.242'ye çıkardığını söyledi. Yetkililer vaka sayılarını doğru bir şekilde tutmanın artık mümkün olmadığını ve mevcut enfeksiyon dalgasının durumunun tam olarak bilinmediğini belirtti. Bazı bilimsel modeller, sayıların artacağını ve nihai ölü sayısının on veya yüz binlerce olacağını tahmin ediyor.

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AŞI İÇİN İKNA ÇABASI

Çin, yaşlıları ve risk altındaki tüm vatandaşları aşı olmaya ikna etmeye çalışıyor, aşı merkezlerinin büyük ölçüde boş olması endişeleri giderek artırıyor.

BÜYÜK GÖÇ 

Diğer önemli endişe, ocak ayındaki geleneksel bayram öncesi başlayacak büyük seyahat dalgası. Modern dünyanın en büyük göç dalgası olarak adlandırılan söz konusu bayramda virüsün daha fazla yayılarak ülkeyi kasıp kavurması bekleniyor. Hem kentsel hem de kırsal alanlarda kliniklerinin sayısı artırıldı. Hastanelerde de personel sıkıntısı yaşanıyor ve raporlara göre çalışanların çok kötü olmadığı sürece işlerine devam etmesi isteniyor.

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SIFIR KOVİD POLİTİKASI ARDINDAN GELEN TEPKİLER

Çin, vaka sayılarını ve ölümleri nispeten düşük tutarak kendisini ölü sayısının 1,1 milyonu aştığı ABD ile kıyaslama yoluna sokarak "sıfır Kovid" yaklaşımını uzun süredir benimsemişti.

Tamamen kapalı olan “sıfır Kovid” politikası sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat kısıtlamaları, zorunlu testler ve karantinalar ile toplum ve ulusal ekonomiyi muazzam bir stres altına sokmuştu. Halkın duruma tepki göstermesi ve Devlet Başkanı Şi Cinping’i istifaya çağırması ile politikadan vazgeçilmişti.

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