Çin'den 'U' dönüşü... Peş peşe flaş açıklamalar!

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 6 milyonun üzerinde cana mal oldu.

Aşılar ile virüsün etkisi gezegenimizden yavaş yavaş silinirken Çin katı korona tedbirleri nedeniyle büyük protestolara sahne oluyor.

'Sıfır vaka' politikasının fitilini ateşlediği protestolar sürerken Çin'den 'U' dönüşü gibi bir hamle geldi.

Çin'in başbakan yardımcısı Sun Chunlan 'Omicron varyantı daha az patojenik hale geldikçe, daha fazla insan aşılandıkça ve Kovid önleme konusundaki tecrübemiz biriktikçe, pandemiye karşı mücadelemiz yeni bir aşama giriyor' dedi.

Chunlan'ın açıklamaları Pekin'in 'sıfır vaka' politikasını gevşetmeye hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

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Bloomberg bu haberi 'Sıkı Covid Kilitlemelerinin Arkasındaki Çin Yetkiliden yumuşama sinyali' şeklinde okurlarına sunarken İngiliz Daily Mail gazetesi 'Xi protestolar karşısında boyun eğiyor' yorumunda bulundu.

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Haberde bu hamle için 'U' dönüşü denildi. Konu ile ilgili bir açıklamada Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) sözcüsü Mi Feng'den geldi.

Sözcü Mi Feng tüm bölgelerin salgını önlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek aşırı kontrol önlemlerinin sürekli olarak düzeltilmesi gerektiğini ve kişilerin makul taleplerine zamanında yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE VAKA ARTIŞI

Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi'nin üst düzey yetkilisi Cheng Youquan, basın toplantısında Kovid-19 salgınlarının artık ülkenin büyük bir bölümünü etkileyerek hızla geliştiğini söyledi.

Cheng “Bazı bölgeler önemli ölçüde yeniden vaka artış riskleriyle karşı karşıya kalırken, diğerleri son üç yılın en karmaşık ve ciddi durumlarıyla karşı karşıya” dedi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cheng, yerel makamların ‘aşırı salgın kontrol önlemlerini’ engellemek için özel ekipler kurduğunu ve Devlet Konseyi'nin Kovid-19 ile mücadele için önleme ve kontrol mekanizmasının halk tarafından verilen dilekçeleri aktif olarak işleme koyduğunu ve sorunları çözmek için ilgili departmanları zorladığını söyledi.

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