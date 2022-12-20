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Macron alay konusu oldu! 'Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...'

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#Macron#Dunyakupasi#Fransa
Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 09:19

Dünya Kupası finalinin üzerinden 2 gün geçti ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüntüleri daha sosyal medyanın da muhalefetin de dilinde. Fransız lider 'kendini gösterip, ilgi çekmek için çaresizce çabalamak'la suçlanıyor...

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

MACRON ALAY KONUSU OLDU

Dünya Kupası’nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu’nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sahaya inerek Fransız futbolculara zorla sarılması alay konusu oldu.

Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...

FOTOĞRAFLARI HALA GÜNDEMDE: TAMAMEN ÇARESİZ

Final maçının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Macron'un fotoğrafları hala sosyal medyada boy gösteriyor ve Fransız lider sahneye çıkmak için 'tamamen çaresiz' olmakla suçlanıyor.

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FRANSIZ BASINI BİLE 'UTANÇ VERİCİ' OLARAK YORUMLADI

Fransız basının bile 'utanç verici' olarak yorumladığı karelerde Macron maçın bitişinden hemen sonra sahaya iniyor ve Fransız oyuncu Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı yarıda kesiyor.

Martínez Fransa'nın yenilgisinin ardından yerde oturan Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini forvetin kafasına koyuyor.

Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...

Martinez, Mbappe'yi yerden kaldırıp el sıkışırken, Macron oyuncunun kolunu tutuyor ve onunla konuşmaya çalışıyor.

'RAHATSIZ EDİCİ'

Ödül töreninde, morali bozuk Fransız oyunculara madalya dağıtan Macron burada Mbappe'ye tekrar sarılmaya çalıştı ancak Mbappe Başkan'la göz teması bile kurmadı ve başka bir yetkilinin elini sıkmak için hızla uzaklaştı.

Söz konusu görüntü Fransız liderin 'Rahatsız edici' olarak damgalanmasına neden oldu.

Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...

"KENDİNİ GÖSTERME ÇABASI SOYUNMA ODASINDA DA DEVAM ETTİ"

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Macron'un alay konusu olduğu görüntüler bunlarla da sınırlı değil. Sosyal medyada viral olan bir başka videoda Fransa Cumhurbaşkanı gol atamayan Aurelien Tchouameni'ye sarılmaya çalışıyor. Ancak yüzünde mimik oynamayan Tchouameni Başkan'ın elini bir an önce bırakmaya niyetli görünüyor.

İngiliz medyası Macron'un kendini gösterme çabalarına soyunma odasında da devam ettiğini ancak oyunculardan hiçbirinin sözlerinden etkilenmediğini ve onu zayıf bir alkışla uğurladığını yazdı.

Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...

MUHALEFETİN DE DİLİNE DÜŞTÜ

Macron'un hareketleri ile dalga konusu olması onu muhalefetin de diline düşürdü. Milletvekili Sebastien Chenu Macron'u sert sözlerle eleştirerek "Mbappe'ye yapıştırıcı gibi yapıştığını görmek biraz rahatsız ediciydi" dedi.

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Manuel Bompard ise daha önce Macron'un kullandığı bir cümleyi kullandı ve Twitter'da "Sporu politize etmemeliyiz" mesajını paylaştı.

Macron alay konusu oldu Rahatsız edici, çaresiz, utanç verici...

Futbol taraftarları da Macron'un Dünya Kupası finalinde orta sahneyi ele geçirme girişimini dillerinden düşürmediler. 

Kullancılardan birisi "MACRON bir sonraki seçimi kaybedip başkanlık binasını terk etmeden önce, bu oyuncuların her biri ona bir moral konuşması yapmalıdır." dedi. Söz konusu yorum yüzlerce beğeni aldı.

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#Macron#Dunyakupasi#Fransa

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