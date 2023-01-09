Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Nüfusun yüzde 90'ına bulaştı!

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.

Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.

dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin'den dikkat çeken Haberler gelmeye devam ediyor.

Dünya genelinde 650 milyondan fazla insana bulaşan Koronavirüs, 6.5 milyondan fazla insanın hayatına mal oldu.

Koronavirüsün Çin’de başlayan yolculuğu dönüp dolaşıp yine bu ülkeyi vurdu.

Çin’in en kalabalık üçüncü bölgesi Henan’ın sağlık komisyonu direktörü Kan Quancheng, nüfusun yüzde 90’ının korona olduğunu söyledi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Quancheng açıklamasında şu ifadeye yer verdi;

'6 Ocak itibarıyla bölgede Kovid-19 enfeksiyon oranı yüzde 89'

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88 MİLYON KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Başka bir deyişle 99 milyonluk Henan’da 88 milyon kişi koronavirüs ile efekte olmuş durumda.

Öte yandan Çin, Covid-19 salgını nedeniyle ülke dışından gelenlere konulan seyahat kısıtlamalarını Mart 2020’den bu yana ilk kez kaldırdı.

Böylece ülkeye giren ziyaretçiler karantinaya girmeyecek. Ancak hala son 48 saatte yapılmış bir negatif Covid testi sunma zorunluluğu sürecek.

Karar, ailelerini görmek isteyenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Hong Kong’ta 400 bin kişinin önümüzdeki haftalarda Çin anakarasına gitmesi bekleniyor. Başkent Pekin ile Şiamen gibi kentlere giden uçaklarda ise uzun kuyruklar oluştu.

Vaka sayılarındaki artış, aralarında İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülkenin Çin’den gelenlerden negatif Covid testi istemesini beraberinde getirdi.