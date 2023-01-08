Onlarca ülkeye sıçradı... Kâbusun yeni adı XBB.1.5! Bu 5 semptoma dikkat

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Daha bulaşıcı ancak daha az öldürücü Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken Dünya XBB.1.5 haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda.

Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı şimdiye kadar 29 ülkede görüldü.

ABD'deki Covid vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor. Son haftalarda ABD genelinde Covid nedeniyle hastaneye başvurular artıyor.

Hindistan'da ortaya çıkan ve dünyanın farklı noktalarında hızla yayılan varyant için beklenen açıklama geldi. '

Doktorlar XBB.1.5'in en belirgin semptomlarını açıkladı.

Huff Post'a konuşan ABD'li sağlık uzmanlarına göre, XBB.1.5'in en belirgin 5 semptomunu şöyle;

Kas ağrısı.

Şiddetli öksürük.

Boğaz ağrısı.

Baş ağrısı.

Burunda tıkanıklık.

Aynı gazeteye konuşan New Jersey, New Brunswick'teki Saint Peter's Üniversite Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık şefi Dr. Henry Redel yeni varyant ile eskiden görülen bazı semptomlar ile artık daha az karşılaştıklarını belirtti.

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Daha az yaygın semptomlar arasında tat ve koku kaybı ve nefes darlığı bulunuyor.

DSÖ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

dünya Sağlık Örgütü, XBB.1.5'in şimdiye kadarki 'en bulaşıcı' Covid varyantı olduğu konusunda uyardı.

DSÖ adına açıklamalarda bulunan Dr. Maria Van Kerkhove Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi;

'Özellikle Avrupa'daki bazı ülkeler ve ABD'deki büyüme avantajından endişe duyuyoruz.'

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

EK MUTASYON SAYESİNDE BAĞIŞIKLIKTAN KAÇIYOR MU?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir virolog olan Andrew Pekosz ise XBB.1.5'in hücrelere daha iyi bağlanmasını sağlayan ek bir mutasyona sahip olduğu için yüksek derecede bağışıklıktan kaçıyor gibi göründüğünü söyledi.

Pekosz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Virüsün içeri girmede daha verimli olması için hücrelere sıkıca bağlanması gerekiyor ve bu, virüsün insanları enfekte etmede biraz daha verimli olmasına yardımcı olabilir'

Mahon, söz konusu varyantın hızla yayılmasına rağmen, XBB.1.5'in daha ciddi hastalığa neden olduğuna veya enfekte olanlar için önceki türlere kıyasla daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair çok az gösterge olduğunu söyledi.