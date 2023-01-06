Kraken kâbusu: 29 ülkede görüldü, hızla yayılıyor! İngiltere yeniden maske kullanımını tartışıyor

Haberin Devamı

3 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs pandemisi hem bireysel hayatlarımızda hem de dünya çapında çok şeyi değiştirdi.

Yaygın aşılama kampanyaları ve doğal bağışıklık sayesinde bu yıl dünya genelinde bir rahatlama görülürken, ilk olarak Ekim ayında New York'ta görülen yeni bir varyant dünyayı yeniden alarma geçirdi.

PANDEMİ BAŞLADIĞINDAN BERİ GÖRÜLEN EN BULAŞICI ŞUŞ

'Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre pandemi başladığından beri görülen en bulaşıcı şuş.



DSÖ'den dün yapılan açıklamada varyantın Avrupa ve ABD'deki yayılma hızından endişe edildiği belirtildi ve "BB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır. Bizim endişemiz, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu... Bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

29 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ, ABD'DE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

Yeni varyant şimdiye kadar 29 ülkede görüldü. ABD'deki koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor.

İlk olarak Ekim ayının ortalarında ABD'de ortaya çıkan yeni varyantın sadece bir kaç aylık sürede 29 ülkeye nasıl yayıldığını gösteren haritalar endişeleri artırsa da Kraken'in eski varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığı henüz netleşmedi.





Bazı uzmanlar,son derece bulaşıcı olmasına rağmen yeni varyantın hafif olduğu konusunda ısrar ediyor.

XBB.1.5'in semptomlarının önceki Omicron alt türlerine benzer olduğu düşünülüyor. Çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor.

HARİTALAR PANİĞİ KÖRÜKLEDİ, MASKELER GERİ Mİ DÖNECEK?

Kraken'in yayılma hızını gösteren haritalar, yeni bir enfeksiyon dalgası endişelerini artırdı.

Haberin Devamı

Şimdiye kadar 24 vakanın görüldüğü İngiltere, ülkeyi sarsan sağlık krizinin ortasında maske zorunluluğu, evden çalışma gibi konuları yeniden gündemine taşıdı. Sağlık yetkilileri yayınladıkları uyarılarda insanları yüz maskeleri takmaya çağırırken, hasta ve bağışıklığı düşük insanların zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamalarını istedi. Ancak sosyal medyadan gelen yorumlar insanların maske zorunluluğuna karşı mesafeli olduğunu ortaya koydu.

Almanya Avrupa'da da hızla yayılan yeni varyant ülkelerine girmeden kışı atlatmayı istediklerini duyurdu, vatandaşlarını dikkatli olmaları yönünde uyardı.



İngiliz medyası sağlık krizi ve yeni varyantın ele alındığı haberlerinde 'Maskelerin dönüşü' başlığını kullandı.

Haberin Devamı

Yeni varyanta DSÖ henüz, Omikron’da olduğu gibi resmi bir isim vermedi. “Kraken” adı İskandinav mitolojisinde yer alan, ahtapot biçimli efsanevi deniz canavarı düşünülerek bir evrim profesörü tarafından Twitter’da önerildi ve sosyal medyada kabul gördü.