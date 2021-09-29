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Çin'den ABD'ye net mesaj: Eyleme geçirmesini umuyoruz!

#ABD#Çin#BM
Çinden ABDye net mesaj: Eyleme geçirmesini umuyoruz

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin ile "yeni bir soğuk savaş" başlatma niyetinin olmadığı yönündeki açıklamasını eyleme geçirmesini umduğunu söyledi.

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Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang, pazartesi sona eren BM Genel Kurulu liderler toplantısının ardından çevrim içi gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Zhang, ABD’nin "Çin’e karşı çatışmacı tutumundan" ve "kışkırtıcı saldırılardan" kaçınması gerektiğini ifade ederken, Biden’ın Çin ile yeni bir soğuk savaş istemediğine yönelik açıklamalarını faaliyete geçirmesini beklediklerini aktardı.

Daimi temsilci, ABD’nin soğuk savaş mantığını terk ederek icraata geçmesini içtenlikle umduklarını ifade etti.

Zhang, "İki taraf da birbirine doğru yürürse, sağlıklı ve istikrarlı Çin-ABD ilişkisi sağlanabileceğine inanıyorum. Aksi halde endişeler ortada kalmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ve ABD'ye, "soğuk savaş" uyarısında bulunarak tamamen kötü olan ilişkilerini onarmalarını istemişti.

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#ABD#Çin#BM