Çin’de camiden eser kalmadı

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Çin’in en büyük ve en görkemli camilerinden biri olarak gösterilen Şadiyan Ulu Cami’de restorasyon sonrası kubbenin kaldırıldığı, yerine Han Çin tarzı bir pagoda çatısının yerleştirildiği ve minarelerin de kısaltılarak pagoda kulelerine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu değişim, Pekin hükümetinin ülkedeki camileri ‘’Çinlileştirilmesi’’ kampanyasının bir parçası.

Güneybatı Yunnan eyaletinde bulunan Şadiyan Ulu Cami, Medine’deki Mescid-i Nebevi’yi örnek alarak inşa edilmiş ve 2009’da yapımı tamamlanmıştı. Ancak bölgede yaşayan Çinli Müslümanların tarihi çok eskilere dayanıyor. Benzer uygulamalarla Çin’de 1300 yılı aşkın bir süredir yaşayan ve yaklaşık 10 milyon civarında bir nüfusa sahip olan Hui Müslümanlarının, Çin kültürünü öncelemeleri isteniyor. Aynı eyaletin diğer simge camisi olan ve Şadiyan’a 160 kilometreden daha az bir mesafede bulunan Najiaying Cami’nin de özellikleri kısa süre önce yapılan bir tadilatla ortadan kaldırılmıştı.

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KÜÇÜK KÖYLERDE KALDI

Cornell Üniversitesi’nde antropolog olan ve iki yılını Şadiyan’da saha çalışması yaparak geçiren Ruslan Yusupov, The Guardian’a verdiği demeçte Arap tarzı camilerin artık sadece küçük köylerde kaldığını, onların da yakın zamanda Çinlileştirilmesinin beklendiğini söyledi.