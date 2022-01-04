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Çin'de 3 asemptomatik vaka görülen 1,1 milyon nüfuslu şehri karantinaya aldılar

#Çin#Karantina#Yuzhou
Çinde 3 asemptomatik vaka görülen 1,1 milyon nüfuslu şehri karantinaya aldılar

Çin'in Henan eylaetindeki 1,1 milyon nüfuslu Yuzhou şehrinde yaşayanların tamamı, kentte 3 asemptomatik koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

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Çin, Şi'andan sonra bir kenti daha az sayıda koronavirüs vakası yüzünden karantinaya aldı.

Çin'in Henan eylaetindeki 1,1 milyon nüfuslu Yuzhou şehrinde yaşayanların tamamı, kentte 3 asemptomatik koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

"Sıfır Kovid" politikası izleyen Çin yönetimi, Pazartesi gecesinden itibaren Yuzhou'da insanların evlerini terk etmelerine izin vermiyor.

Araç sahiplerinin, özel izin belgeleri olmadan sokağa çıkması yasaklandı.

Şehirde gıda tedariği yapan marketler hariç tüm işyerleri ve mağazalar da kapatıldı.

'YÜKSEK ÖNCELİKLİ SİYASİ GÖREV'

Yapılan resmi açıklamada, ''Şehrimizdeki virüs kontrol ve önleme çalışmaları oldukça yoğun şekilde sürüyor. Salgını en kısa sürede frenlemek ve bastırmak, şehirdeki tüm yetkililerin ve insanların yüksek öncelikli siyasi görevidir" denildi.

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Yuzhou'da alınan önlemler, ülkenin Kovid üssü haline gelen Şi'an kentindeki uygulamalara benziyor.

Çinde 3 asemptomatik vaka görülen 1,1 milyon nüfuslu şehri karantinaya aldılar

Karantina altındaki Şi'an kentinde gıda sıkıntısı kaygıları sürüyor.

Kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirilmişti.

Çin, 4-20 Şubat tarihleri arasında Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

Pekin yönetimi, olimpiyatlar öncesi ülkede Kovid salgınını bitirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Ülkede son olarak olimpiyatlarda görev yapacak herkes karantinaya alındı.

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