Lahana karşılığı sigara: Çin'deki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mandalina bahçede 1.8, markette 24 lira Fiyat farkının nedeni neMandalina bahçede 1.8, markette 24 lira! Fiyat farkının nedeni ne?#Market Fiyatları
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Galatasarayda Fatih Terimden açıklama Burak Elmasın teklifi sonrasında...Galatasaray'da Fatih Terim'den açıklama! Burak Elmas'ın teklifi sonrasında...#Galatasaray
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
Asiye Ateşin ilk istekleri bunlar olmuşAsiye Ateş'in ilk istekleri bunlar olmuş#Asiye Ateş
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Şimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylarŞimdi de Smart Trade Coin dolandırıcılığı! Milyonluk vurgunda şaşırtan detaylar#Kripto
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Türk kadınlarına hakaret ettiler İnfial yaratan görüntüler için kararTürk kadınlarına hakaret ettiler! İnfial yaratan görüntüler için karar#Aydın
İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...İHA buldu, 30 dakikada kurtarıldı! Terörle mücadele ve doğal afet dışında ilk kez...#Bursa
Milyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme KAPa açıklama geldi: Yeni kaynak olabilirMilyarlarca dolarlık keşifte önemli gelişme! KAP'a açıklama geldi: Yeni kaynak olabilir#Altın
Acun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdiAcun Ilıcalı, Şota gelmeden ilk transferi bitirdi!#Emirhan Aydoğan
Cinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyorCinsel taciz iddiaları köşeye sıkıştırdı: Annesi bile unvanlarını geri alamıyor#PRENS ANDREW
HABERLERDünya Haberleri

Lahana karşılığı sigara: Çin'deki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı!

#Çin#Karantina#Değiş Tokuş
Lahana karşılığı sigara: Çindeki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı

Çin'de 13 milyon nüfuslu Şi'an kenti için uygulanan karantinada, halkın test dışında evden çıkmaları yasaklanınca insanlar aç kaldı. Halka devlet tarafından gıda yardımı yapılsa da sosyal medya paylaşımları durumun vahametini ortaya koyuyor. İnsanlar temel ihtiyaçları ve gıda maddelerine ulaşabilmek için değiş tokuşa başladı.

Haberin Devamı

Çin'in karantina altındaki Şi'an kentinde gıda sıkıntısı kaygıları devam ederken, kent sakinlerinin son günlerde yiyecek değiş tokuşuna başladığı bildirildi.

Sosyal medya paylaşımlarında, bazı kent sakinlerinin yiyecek karşılığında malzeme ve hatta teknolojik cihazlar önerdiği görülüyor.

13 milyon nüfuslu kentte halk 23 Aralık'tan bu yana evlerinde karantinada ve yiyecek satın almak için dışarı çıkamıyorlar.

Son günlerde birçok kent sakini sosyal medyada çeşitli şikayetler dile getirmeye başladı.

Gözden Kaçmasın

Sıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı Günlük bir kase lapa ile besleniyorlarSıkı Kovid tedbirleri halkı aç bıraktı! Günlük bir kase lapa ile besleniyorlarHaberi Görüntüle

Yetkililer hanelere bedava gıda sağlarken, bazıları yiyeceklerinin bittiğini ya da hiç yardım almadıklarını söyledi.

Lahana karşılığı sigara: Çindeki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı

Sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılan video ve fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler görülüyor.

Bir videoda da bir genç Nintendo Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verirken kaydediliyor.

Haberin Devamı

Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber'ea yaptığı açıklamada "İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok" derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

Lahana karşılığı sigara: Çindeki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı

Bir Weibo kullanıcısı da "Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor" derken, bir kullanıcı da durumu "ilkel topluma geri dönüş" diye tanımladı.

Ancak duruma daha iyimser bakanlar da kendileriyle yiyeceklerini paylaşan komşularının nezaketinden bahsediyor.

Lahana karşılığı sigara: Çindeki sıkı karantina halkı çaresiz bıraktı

Şi'an şu anda Çin'de Kovid salgınının merkez üssü ve yetkililer çok sert önlemlere başvurdu. Salgın, sıfır vaka stratejisi güden Çin'de görülen en kötü durum. Hükümet, Çin Yeni Yılı gelecek ayki Pekin Kış Olimpiyatları öncesi vakaları yok etmeyi amaçlıyor.

Gözden Kaçmasın

Çinden şaşırtan görüntü Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılarÇin'den şaşırtan görüntü! Kurallara uymayanları utanç yürüyüşüne çıkardılarHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Karantina#Değiş Tokuş

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi

Rejimi değiştirdi soyadını değiştiremedi!

#Şemşi Paşa
Tanıtım çalışmaları hızlı başladı Dünya gözüyle İstanbul

Tanıtım çalışmaları hızlı başladı! Dünya gözüyle İstanbul

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor Lider para birimleri durgun seyrediyor

Son dakika... Kripto paralarda neler oluyor? Lider para birimleri durgun seyrediyor

#Bitcoin