Çin Rusya'ya arka çıktı

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BATI ile Rusya, Ukrayna krizi yüzünden Soğuk Savaş’ın sonundan bu yana en ciddi restleşmeyi yaşarken, Pekin’i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Batı karşısında tam destek aldı. Putin ile Şi’nin imzaladığı bildiri, ABD’nin merkezde olduğu tek kutuplu dünya düzenine karşı bir “yeni dünya düzeni” bildirisi olarak yorumlandı.

OLİMPİYAT GÖLGESİNDE DİPLOMATİK MANİFESTO

Çin’de düzenlenen 24’üncü Kış Olimpiyatları açılışını vesile gören Rusya lideri Putin, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana ilk defa Çin’e ziyaret gerçekleştirerek Şi Cinping ile bir araya geldi. Pekin’deki “Dyaoytay” devlet konuk sarayında gerçekleşen ve 3 saat devam eden zirve sonunda kritik bildiri imzalandı. 12 sayfadan oluşan ve Moskova ile Pekin’in bundan böyle izleyecekleri uluslararası ilişkileri nasıl gördüklerini tarif eden bildirinin ana maddeleri şunlar oldu:

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1. Bağımsız ve egemen devletlerin iç işlerine dışardan karışılmasına, müdahale edilmesine karşı çıkacağız.

2. Dış güçlerin ülke güvenliklerini zayıflatmasına ve burada renkli devrimler organize edilmesine karşı çıkacağız.

3. Avrasya ekonomik bölgesiyle Çin’in öncülüğünü yaptığı “Bir kuşak bir yol” işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız.

4. Rusya ile Çin, Kuzey Kutup bölgesinde işbirliğini arttırarak istikrarlı gelecek sağlanması için çalışacaktır.

5. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temelinde yapılacak işbirliği ile üye ülkeler bölgesinde istikrar ve güvenliğin geliştirilmesini sağlayacağız.

6. ŞİÖ’nun yanı sıra Güney Doğu Asya’da ASEAN bünyesinde de benzer çalışmalar yapacağız.

7. Günümüzün başlıca iletişim aracı sayılan internetin kullanımı ve denetiminde eşit söz sahibi olmalıyız. Ulusal internet politikalarının dışarıdan müdahalesini asla kabul etmiyoruz.

8. Elinde nükleer silah bulunduran ülkeleri bir nükleer savaşın çıkmasını önlemek için riski azaltıcı tedbirler almaya davet ediyoruz.

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9. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra oluşan dünya düzeninin korunması önemli amacımızdır. BM otoritesi korunarak tarihin yeniden yazılmak istenmesine karşı koyacağız.

10. Günümüzde hiçbir dünya ülkesi kendi güvenliğini sağlamak için başka ülke veya ülkelerin güvenliğini tehdit altına alamaz.

11. Belirli askeri ittifak ve koalisyonlar kendi üstünlüklerini sağlamak için jeopolitik kavgaları kızıştırıyor. Bu tür davranışları kabul etmiyor ve karşı çıkıyoruz.

12. NATO’nun genişlemesine karşı çıkıyoruz.

13. NATO’nun Soğuk Savaş döneminden kalma ideolojik yaklaşımlarını sürdürmesine karşı çıkıyoruz.

14. Demokrasi kavramı tüm insanlığın değeridir. Belirli ülkelerin bu kavramı tekeline alma girişimi kabul edilemez.

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15. Rusya ile Çin dünya topluluğuna çağrı yaparak, değişik ülkelerdeki halkların geleceğini belirleme (self-determinasyon) hakkına sahip olduklarını hatırlatıyor. (Burada Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ile Çin’in Tayvan’ı topraklarına katma isteği kastediliyor).

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Dünya düzeniyle ilgili ortak bildiri yanı sıra Putin ile Şi arasında iki ülkeyi yakından ilgilendiren 16 ekonomik işbirliği anlaşması da yapıldı. Rusya ile Çin arasında ekonomik entegrasyonu hedefler anlaşmalardan birinde Rusya’dan Çin’e ilave doğalgaz akışının sağlanması da öngörülüyor. Rusya ile Çin liderleri önümüzdeki yıl ikili ticarette 200 milyar dolar hedefini de koydu.