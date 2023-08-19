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Kriz çıkaran gezi! 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

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#Çin#Tayvan#Tatbikat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 13:04

Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay ziyareti öncesinde ABD’ye uğramasına öfkelenen Çin bir 'uyarı' tatbikatı başlatarak 42 savaş uçağı ve 8 savaş gemisini bölgeye gönderdi.

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Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay'ın göreve yeni gelen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde New York'a ve San Franciso'ya uğraması Çin'i kızdırdı.

Kriz çıkaran gezi 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılacak liderlik seçimlerinde aday olan Demokratik İlerici Partisi (DPP) lideri William Lai'nın  'sürekli sorun çıkardığını' öne süren Çin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli adımların atılacağını duyurdu.

ÇİN ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Ve beklenen adım bugün geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan adası çevresinde ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikat başlatıldığı duyuruldu.
Kriz çıkaran gezi 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

Sözcü Shi Yi, devriyelerin ve tatbikatların askeri gemiler ile uçakların koordinasyonunu, hava ve deniz alanlarının kontrolünü ele geçirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Shi, silahlı kuvvetlerin gerçek savaş koşullarında savaşma yeteneğinin test edileceğini aktardı.

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SERT BİR UYARI

Tayvan lider vekili Lai’nin Paraguay ziyareti öncesi ABD’ye geçmesine işaret eden Shi, bugün başlatılan devriyelerin ve tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığı” düşüncesindeki ayrılıkçıların yabancı unsurlarla iş birliğine ve onların provokasyonlarına karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü ifade etti.

Kriz çıkaran gezi 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

42 SAVAŞ UÇAĞI VE 8 SAVAŞ GEMİSİ YOL ÇIKTI

Tayvan, yerel saatle sabah 9'dan itibaren 42 savaş uçağının hava savunma bölgelerine girdiğini, jetlere 8 adet Çin savaş gemisinin eşlik ettiğini duyurdu. Adanın savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçaklarından 26'sı Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.

Kriz çıkaran gezi 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

Tayvan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'in saçma bahanelerle tatbikat yaptığı belirtildi ve "bu tür mantıksız ve kışkırtıcı davranışların" şiddetle kınadığı vurgulandı.
Kriz çıkaran gezi 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

ÇİN-TAYVAN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu belirtirken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu iddia ediyor. Çin yönetimi "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak görüyor.

Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.

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#Çin#Tayvan#Tatbikat

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