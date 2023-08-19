Kriz çıkaran gezi! 42 jet ve 8 savaş gemisi bölgeye gönderildi...

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Tayvan lider yardımcısı William Lai'nin Paraguay'ın göreve yeni gelen Devlet Başkanı Santiago Pena'nın 15 Ağustos'taki yemin törenine katılmak üzere ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde New York'a ve San Franciso'ya uğraması Çin'i kızdırdı.

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Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılacak liderlik seçimlerinde aday olan Demokratik İlerici Partisi (DPP) lideri William Lai'nınöne süren Çin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli adımların atılacağını duyurdu.Ve beklenen adım bugün geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, Tayvan adası çevresinde ortak hava ve deniz devriyeleri ile askeri tatbikat başlatıldığı duyuruldu.Sözcü Shi Yi, devriyelerin ve tatbikatların askeri gemiler ile uçakların koordinasyonunu, hava ve deniz alanlarının kontrolünü ele geçirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Shi, silahlı kuvvetlerin gerçek savaş koşullarında savaşma yeteneğinin test edileceğini aktardı.

SERT BİR UYARI



Tayvan lider vekili Lai’nin Paraguay ziyareti öncesi ABD’ye geçmesine işaret eden Shi, bugün başlatılan devriyelerin ve tatbikatların “Tayvan’ın bağımsızlığı” düşüncesindeki ayrılıkçıların yabancı unsurlarla iş birliğine ve onların provokasyonlarına karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü ifade etti.

42 SAVAŞ UÇAĞI VE 8 SAVAŞ GEMİSİ YOL ÇIKTI

Tayvan, yerel saatle sabah 9'dan itibaren 42 savaş uçağının hava savunma bölgelerine girdiğini, jetlere 8 adet Çin savaş gemisinin eşlik ettiğini duyurdu. Adanın savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçaklarından 26'sı Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçti.

