Dünyanın tanık olduğu en çarpıcı 'koronavirüs' türü! 4 ülkede tespit edildi, bilim insanları alarmda...

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Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz Mayıs ayında 3 yıl önce hayatımıza giren ve dünya düzenini kökünden değiştiren koronavirüsün artık "küresel bir acil durum" teşkil etmediğini duyurdu.

DSÖ'nün duyurusu sonrası pandemi çoğumuz için geçmişteki kötü bir anı gibi görünse de bu salgının bittiği anlamına gelmiyor, virüsle mücadelede kaydedilen ilerlemelere rağmen Kovid-19 hala hayatımızda bir tehdit olmaya devam ediyor.



Şimdiye kadar 51 ülkede görülen ve 'Eris' olarak adlandırılan EG.5 varyantı her 10 Kovid vakasının birinin sorumlusu gibi görünüyor.

DSÖ 'ERİS'le ilgili yaptığı son açıklamada virüsün 'gözlem altında'ki statüsünü 'izlenmesi gereken varyant' olarak değiştirdi ve varyantın dünyada istikrarlı bir artış gösterdiğini vurguladı.

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4 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ, KORKUNUN YENİ ADI: BA.2.86

Avrupalı uzmanlar yükselen vakalar sonrası 'yeniden maske' çağrısı yaparken bilim insanları genetik dizileme yoluyla tespit edilen 'BA.2.86' varyantı nedeni ile alarma geçmiş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda Batı medyasında çıkan haberlerde henüz adı bile konmamış bir varyantın Danimarka ve İsrail'de görüldüğü yazıyordu. Çok sayıda mutasyon içermesi nedeni ile tehlikeli olabileceği belirtilen varyant bu iki ülkeden sonra ABD'de de görüldü.

Bugün İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberde söz konusu varyantın adının 'BA.2.86' olduğu ve varyantın İngiltere'de de görüldüğü açıklandı.



DSÖ, ABD VE İNGİLTERE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) varyantın Birleşik Krallık'ta tespit edildiğini doğruladı ve BA.2.86'nın dolaşımdaki diğer varyantlara kıyasla bağışıklıktan ne kadar kaçabildiğini değerlendirmek için yeterli veri bulunmadığını belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü, BA.2.86'yı 'izlenmekte olan bir varyant' olarak tanımladığını duyururken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de varyantı yakından takip ettiğini duyurdu.

"DÜNYANIN TANIK OLDUĞU EN ÇARPICI KORONAVİRÜS TÜRÜ"

BA.2.86'nın baskın varyant haline gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak varyantın birçok genetik değişikliğe sahip olması ve mutasyona yatkınlığı bilim insanlarını alarma geçirdi.

UCL Genetik Enstitüsü Direktörü Prof Francois Balloux, BA.2.86'nın Omicron'un ortaya çıkışından bu yana dünyanın tanık olduğu en çarpıcı koronavirüs türü olduğunu belirterek, "Akla en yatkın senaryo, varyantın mutasyonlarını bağışıklık sistemi baskılanmış bir kişinin uzun süreli enfeksiyonu sırasında edindiği ve daha sonra topluma geri yaydığıdır" dedi.



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Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Prof Tom Wenseleers bu varyantın yeni bir enfeksiyon dalgasına neden olmasının 'nispeten muhtemel' olduğunu vurgularken, Edinburgh Üniversitesi'nden epidemiyolog Prof Rowland Kao yeni varyanta ne kadar hazır olduğumuzu sorguladı:

"KORONAVİRÜS vakaları bir kez daha yükselişe geçti ve hastaneye yatışlar arttı. Sonbaharda okula, üniversiteye ve işe dönüşün olağan kombinasyonunun yanı sıra mevsimsel faktörlerin de bir rol oynamasını beklemeliyiz. Aşıların büyük bir kısmı uzun bir süre önce yapıldı, muhtemelen bağışıklık korumasının azaldığı noktaya yaklaşıyoruz. Bu varyant mevcut tabloda herhangi bir ek değişiklik yaparsa mücadele daha da inişli çıkışlı olabilir"