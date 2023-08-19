Ukrayna koridorundan ilk gemi kıyıdan geldi

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17 Temmuz’da tahıl anlaşmasından ayrılan Rusya’nın Karadeniz’de seyreden Ukrayna bağlantılı tüm gemileri potansiyel tehdit sayacağını bildirmesine rağmen riski göze alarak Ukrayna’dan yola çıkan ilk gemi Joseph Schulte, dün İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. 15 Ağustos’ta 2 bin 114 konteynerla Odessa Limanı’ndan yola çıkan Hong Kong bandıralı gemi, Rus donanmasının olası bir saldırısından korunmak için neredeyse kıyıdan hiç uzaklaşmadan Marmara Denizi’ne ulaşmayı başardı.

RUS TEHDİDİNDEN KAÇTI

30 bin ton yük taşıyan Joseph Schulte, Rus savaş gemilerine hedef olmamak için Boğaz’a kadar kullandığı rotada uluslarası sulara giriş yapmaktan olabildiğince kaçındı. Biri Odessa’dan ayrıldıktan sonra, ikincisi Tuna Nehri bölgesinde olmak üzere iki kez kısa süreyle uluslararası sulara çıkan gemi, kalan rotası boyunca NATO üyesi Romanya, Bulgaristan ve son olarak Türkiye karasularından uzaklaşmadı. Kıyıya yalnızca 12 mil (yaklaşık 22 km) yakınlıkla seyreden Joseph Schulte’nin Rus gemileri tarafından uzaktan dahi olsa takip edilmemesi dikkat çekti. Geminin ortakları arasında bir Çin bankasının bulunmasının Rusya’yı müdahaleden alıkoyduğu dile getirildi.

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SABAH İSTANBUL’A GELDİ

Dün sabah 06.10’da İstanbul Boğazı’na giriş yapan Joseph Schulte’ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-6 römorkörü refakat etti. Boğaz’ı geçtikten sonra Ambarlı Limanı açıklarında demir atan gemi, yakıt ikmalinin ardından öğle saatlerinde Yunanistan’ın Pire Limanı’na gitmek üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR

Joseph Schulte’nin sorunsuz şekilde Karadeniz rotasını tamamlaması, Rusya’nın olmadığı alternatif bir tahıl rotası oluşturulması açısından önem taşıyor. Şimdi Odessa ve çevresindeki limanlarda 7 ticari gemi aynı rotayı izleyerek kurtulma yolunu deneyebilir. Buna karşın Joseph Schulte’nin Çin bağlantısı ve tahıl taşımaması sayesinde Rusya’ya hedef olmadığı, aynı yolu izleyecek diğer gemilerin bu kadar şanslı olamayabileceği yorumu yapılıyor.

ANKARA: RUSYA’YI UYARDIK

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İletişim Başkanlığı, 13 Temmuz’da Karadeniz’de seyreden Palau bandıralı Şükrü Okan gemisine Rus savaş gemileri tarafından uyarı ateşi açılması ve teftiş edilmesiyle ilgili, “Rus muhatapların ikaz edildiğini” bildirdi. İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada, “Rusya’daki muhatapların Karadeniz’de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun bir şekilde ikaz edildiği” belirtildi. Açıklamada, Şükrü Okan’a yapılan teftişin Türk karasularında değil, uluslararası sularda gerçekleştiğinin altı çizildi; ayrıca sahibi Türk olsa da geminin Palau bandıralı olduğu vurgulandı.

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Hong Kong bandralı, Çin ve Alman ortaklığındaki Joseph Schulte konteyner gemisi Ukrayna’nın Rusya’dan bağımsız olarak açıkladığı Karadeniz koridorunu geçen ilk gemi oldu.