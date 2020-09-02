Charlie Hebdo’dan karikatür kışkırtması

Saldırıların birinin hedefi olan Charlie Hebdo adlı siyasi hiciv dergisi, toplam 13 adet Hz. Muhammed karikatürünü yeniden kapağına taşıdı. “Bütün bunlar bunun için mi” başlığını kullanan derginin Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussai ise karikatürlerin ‘görmezden gelinmesi’ telkininde bulundu.