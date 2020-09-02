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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 02.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Charlie Hebdo’dan karikatür kışkırtması

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Charlie Hebdo’dan karikatür kışkırtması
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Fransa’da Ocak 2015’te gerçekleştirilen ve ülkenin en önemli karikatüristleri arasında yer alan isimlerin yaşamlarını yitirdiği terör saldırılarına ilişkin dava bugün görülmeye başlanıyor.

Saldırıların birinin hedefi olan Charlie Hebdo adlı siyasi hiciv dergisi, toplam 13 adet Hz. Muhammed karikatürünü yeniden kapağına taşıdı. “Bütün bunlar bunun için mi” başlığını kullanan derginin Genel Yayın Yönetmeni Laurent Sourisseau, “Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” mesajı verdi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussai ise karikatürlerin ‘görmezden gelinmesi’ telkininde bulundu.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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