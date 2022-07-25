Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

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Magazin basınında ya da tabloidlerde ünlülerin aşk hayatlarıyla ilgili haberler görmeye çok alışkınız. Ancak dünyanın en önde gelen ekonomi-finans gazetelerinden birinin böyle bir haberi manşetlerine taşıması oldukça sıra dışı bir durum.

Dolayısıyla Wall Street Journal'ın bugün yayımladığı Elon Musk-Sergey Brin gerginliği haberi oldukça büyük ses getirdi.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Musk, geçtiğimiz yılın sonbahar aylarında Google'ın kurucularından Brin'in eşiyle kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bunu öğrenen Brin de hem eşi Nicole Shanahan'e boşanma davası açtı hem de Musk'la olan arkadaşlığını sonlandırdı.

Sadece ABD'nin değil dünyanın en tanınmış girişimcilerinin başında gelen Musk ve Brin'in dostlukları 20 yıldan eskiye dayanıyordu. Musk daha önce yaptığı bir açıklamada, yıllar boyunca zaman zaman Brin'in Silikon Vadisi'ndeki evinde misafir olarak kaldığını söylemişti. Hatta Google'ın diğer kurucusu Larry Page, 2015'te Vice muhabiri Ashlee Vance'e yaptığı açıklamada üçünün 'dünyanın en tuhaf arkadaşlığını' yaşadığını, sık sık bir araya geldiklerini söylemişti.

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2008 yılındaki ekonomik kriz sırasında Brin, Musk'a Tesla'yı sıkıntıdan kurtarmak için 500 bin dolar civarında para vermişti. Musk da 2015 yılında Tesla'nın tamamen elektrikle çalışan spor otomobillerinin ilk örneklerinden birini Brin'e hediye etmişti.

Dünyanın en zengin insanı sıfatını halen elinde bulunduran Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre tahmini 240 milyar dolarlık bir servetin sahibi. Brin ise aynı listede 95 milyar dolarla 8'inci sırada yer alıyor.

BOŞANMA DAVASINI İLİŞKİYİ ÖĞRENDİKTEN SONRA AÇMIŞ

Konuya yakın kaynaklar son aylarda iki milyarder ve ekipleri arasındaki tansiyonun giderek yükselmekte olduğunu aktardı. Anlatılanlara göre, Brin finans danışmanlarına Musk'ın şirketlerindeki kişisel yatırımlarını satmalarını söyledi. Bu yatırımların büyüklüğü ya da herhangi bir satış gerçekleşip gerçekleşmediği ise öğrenilemedi.

Brin, Shanahan'a karşı Ocak 2022'de açtığı boşanma davasında gerekçe olarak aralarında "şiddetli geçimsizlik" olduğunu öne sürmüştü. Konuya yakın isimler Brin'in bu davayı Musk ile Shanahan arasındaki kısa süreli ilişkiyi öğrendikten birkaç hafta sonra açtığını belirtti.

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Shanahan'ın yakın çevresinden bir kaynak, söz konusu ilişkinin yaşandığı Aralık ayı başlarında, Brin ve eşinin ayrılmış olduğunu ancak halen aynı evde yaşadıklarını söyledi. Brin'in açtığı boşanma davasının dilekçesinde çiftin ayrılma tarihinin 15 Aralık 2021 olduğu belirtiliyor.

Wall Street Journal, ne Brin'in ne Musk'ın ne de Shanahan'ın temsilcilerinin yorum taleplerine yanıt verdiğini yazdı.

Ancak haber yayımlandıktan 11 saat kadar sonra Musk, Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Bu tamamen saçmalık. Sergey ve ben arkadaşız ve dün gece bir partide beraberdik" diye yazdı. Shanahan'ı son üç yılda sadece iki kez gördüğünü de sözlerine ekleyen Musk, bu görüşmelerde ortamda başka kişiler de bulunduğunu ve romantik bir ortam olmadığını belirtti.

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Elon Musk, son dönemde kendisi ve şirketi hakkında çıkan bir dizi olumsuz habere de gönderme yaparak, "Karakter suikastı saldırıları bu yıl yeni bir seviyeye ulaştı ama haberlerin hepsinin içi boş. Çok uzun saatler çalışıyorum, yani böyle dalaverelere ayıracak vaktim yok" ifadelerini kullandı. Wall Street Journal'ı da eleştiren Musk, "Güya yüksek gazetecilik standartlarına sahipler ama şu an bir tabloidden farksızlar. WSJ, okurları için gerçekten önem taşıyan ve katı olgulara dayanan haberler yapmalı, üçüncü şahıslardan duydukları söylentileri değil" dedi. Twitter'daki aşırı samimi tarzıyla bildiğimiz Musk, bir takipçisinin "Bunu duyduğuma sevindim, çapkınlık yapma sakın" minvalli tweet'ine de "Aah ah... O kadar uzun zamandır seks yapmadım ki" diye yanıt verdi.

MUSK SON DÖNEMDE ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE

Shanahan bu ay başlarında haber sitesi Puck'a verdiği röportajda Brin'in açtığı boşanma davasıyla ilgili olarak, "Umuyorum Sergey ve ben, çocuğumuzun hatırına onurumuzu, dürüstlüğümüzü ve uyumumuzu kaybetmeden ilerleyebiliriz. İkimiz de bunun için çalışıyoruz" demişti.

Musk ise son iki ayda sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. SpaceX'teki bir uçuş görevlisinin önünde soyunmakla suçlanan (ve bu suçlamayı reddeden) Musk'ın geçen yıl kurucusu olduğu Neuralink'in bir yöneticisinden ikiz çocuk sahibi olduğu da ortaya çıktı. 10 çocuğundan birinin Musk'ı reddettiği haberi de gündemde ses getirdi.

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Diğer yandan Twitter'ı almaktan vazgeçen ve yatırımcılar tarafından hakkında dava açılan Musk, Ekim ayında hâkim karşısına çıkacak.

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MUSK DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKÜP ÖZÜR DİLEMİŞ

Brin ve Shanahan 7 yıl kadar önce Wanderlust'ta bir yoga kampında tanıştı ve aşağı yukarı dört yıl önce evlendi. Brin, Shanahan'dan önce genetik şirketi 23andMe'nin kurucularından Anne Wojcicki ile Shanajan ise bir finans şirketi yöneticisiyle evliydi. Brin ve Wojcicki'nin iki çocuğu bulunuyor.

Çiftin 2021 yılının sonbaharında pandemi kapanmaları ve 3 yaşındaki kızlarının bakımı gibi konular nedeniyle sorunlar yaşadığı da söyleniyor.

Kaynakların aktardığına göre, Musk ile Shanahan arasındaki ilişki Aralık 2021'de Miami'de Art Basel etkinliğinde yaşandı.

Her yıl yapılan Art Basel, dünyanın dört bir yanından zenginlerin katıldığı birkaç gün süren bir festival. Her yıl yapılan Art Basel, dünyanın dört bir yanından zenginlerin katıldığı birkaç gün süren bir festival.

Ardından bu yıl başlarında Musk ve Brin bir partide denk geldi. Musk Brin'in önünde diz çöküp eşiyle beraber olduğu için özürler diledi, affını istedi.

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Brin, özrü kabul etti ama ikili eskiden olduğu üzere sık sık görüşmüyor.

İddia edilen ilişki, Musk'ın Eylül ayında bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi şarkıcı Grimes'dan ayrılmasından sonra yaşandı. Gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile Musk'ın ikinci çocukları Aralık 2021'de taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmişti.

Musk'ın yukarıda bahsettiğimiz Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'le olan ikizleri de geçen sonbaharda doğdu.

BOŞANMA SÜRECİNDE NAFAKA SORUN OLDU

Brin ve Shanahan, şu an boşanma davasında arabuluculuk sürecinde. Shanahan'ın Brin'den 1 milyar dolardan fazla nafaka istediği de kaynakların dile getirdiği detaylar arasında. Kaynaklar Brin'in, Shanahan'ın istediği miktarı aralarındaki evlilik öncesi sözleşmedeki meblağın çok üzerinde bulduğunu belirtiyor. Buna karşın Shanahan tarafı da Brin'in 95 milyar dolarlık servetinin yanında 1 milyar doların çok küçük kaldığını savunuyor. Shanahan ayrıca evlilik öncesi sözleşmeyi hamile olduğu sırada, baskı altında imzaladığını da ifade ediyor.

Shanahan şu an üreme eşitliğini savunan bir vakfın yöneticisi. 1998'de Larry Page'le birlikte Google'ı kuran brin ise 2019 yılında Google'ın şemsiye şirketi Alphabet'in idaresinden ayrıldı ama halen yönetim kurulunda.

Brin'in o zamandan bu yana kendini spora verdiği, çeşitli Olimpik branşları aynı anda öğrenmek için çalıştığı belirtiliyor.

4,4 milyar dolarlık bir aile vakfını da yöneten Brin, eğitim ve Parkinson araştırmaları gibi alanlara bağışlar yapıyor. LTA Research And Exploration isimli bir zeplin startup'ına da destek vermekte olan Brin aynı zamanda okullarda okutulacak bir fizik kitabı yazıyor.