230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

Haberin Devamı

Birçoğumuz adını duymasak da Jared Birchall yaşayan en önemli ve etkili insanlardan biri. Zira 48 yaşındaki Birchall, dünyanın en büyük servetinin nasıl yönetileceğine karar veren kişilerin başında geliyor.

Evet, kendisi Elon Musk'un varlık yöneticisi, sağ kolu ve aile ofisinin idarecisi.

Birchall ile Musk arasında geçtiğimiz yılın sonlarında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye dair bilgilendirilen üç kaynağın dediğine göre, Birchall burada patronuna tek bir şey söyledi: "Elon, bunu yapamazsın!"

Peki neydi bu iki adamı fikir ayrılığına düşüren? Daha doğrusu kimdi?

Cevap: Igor Kurganov.

Son yıllarda Musk'ın yakın çevresinde kendine önemli bir yer edinen 34 yaşındaki Kurganov, Rusya doğumlu bir profesyonel kumarbaz. Kurganov'un pandeminin bir kısmında Musk'ın evinde yaşadığı ve ikilinin sabahlara kadar oturup Musk'ın servetini "etkili hayırseverlik" olarak bilinen strateji doğrultusunda nereye harcaması gerektiği konusunda sohbetler ettiği biliniyor.

Haberin Devamı

ÖNCE KORUMALARI DEĞİŞTİRDİ, SONRA PARANIN YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRDİ

Kurganov'un finans alanında da güvenlik alanında da tecrübesi bulunmuyor. Ancak Musk'ın her iki alandaki kararlarını da şekillendirdiği belirtiliyor.

Örneğin Londra'dan Teksas'a göçtükten sonra Musk'ın korumalarının bir kısmını işten çıkaran Kurganov, yerlerini kendi seçtiği güvenlik görevlileriyle doldurdu. Bundan kısa bir süre sonra da Tesla CEO'su, Birchall'a kâbuslarında bile göremeyeceği o haberi verdi: Musk, bu genç adamın fikirlerinden öylesine etkilenmişti ki 230 milyar dolar değerindeki servetinin hayır işlerine harcanacak olan kısmının yönetimini Kurganov'a bırakmak istiyordu. Kurganov, Musk'ın parasını dilediği şekilde bağışlamakta özgür olacaktı.

Tahmin edebileceğiniz üzere Birchall, bu açıklamaya yukarıda bahsettiğimiz yanıtı verdi: "Elon, bunu yapamazsın!"

ELON'U BİRİ O TARAFA BİRİ BU TARAFA ÇEKİYOR

Haberin Devamı

Birchall ve Kurganov arasındaki "benim sözüm geçecek" çekişmesi, Musk'ın yakın çevresinin çoğu zaman fırtınalı ilişkilerine de yakından bakma imkânı sağlayan ilginç bir örnek. Twitter'ı 44 milyar dolara alma teklifinde bulunmasının da gösterdiği üzere, çok hızlı yatırım kararları alabilen Musk fikrini de aynı hızla değiştirebiliyor. Nitekim Twitter'ı almaktan vazgeçmesi, Musk'ı çok zahmetli bir hukuk savaşının içine çekecek gibi görünüyor.

Bütün bu süreçte Musk, gücü ve zenginliği kendisine olan yakınlıklarıyla belirlenen yatırımcılar, yardımcılar ve sık sık değişen arkadaşlar tarafından bir o yana bir bu yana çekiliyor.

Musk'la iş ilişkisi olan kaynakların dediğine göre, özellikle Birchall ve Kurganov birbirine 180 derece zıt fikirleriyle Tesla CEO'sunu çok zora soktu.

Haberin Devamı

TABAN TABANA ZIT İKİ KARAKTER

Çocukluğu "Birchall Aile Şarkıcıları" isimli bir müzik ve dans grubuyla California'da seyahat ederek geçmiş olan Birchall, herhangi bir kötü alışkanlığı bulunmayan, dindar bir "iyi çocuk" olarak tanınıyor. Büyük paralarla oynamayı seven ve pokerden 18 milyon dolar kazandığı söylenen Kurganov ise uzun saçları, sakalları, sakin tavrıyla biliniyor. Bir podcast röportajında üniversiteyi bırakma nedeninin çok fazla uyuşturucu kullanması olduğunu da söylemişti.

Geçtiğimiz kış aylarında Musk, Birchall ile Kurganov arasında bir uzlaşı tesis etmek için kolları sıvadı. Kurganov'un Musk'ın nihayetinde hayır işlerine harcama sözü verdiği 5,7 milyar dolar değerindeki Tesla hissesini yönetmesine karar verildi. Tesla CEO'sunun varlığının geri kalanı ise Birchall'un inisiyatifinde kalacaktı. Ancak bu karar tansiyonu düşürmedi.

Haberin Devamı

Aralarında Musk Vakfı'ndan çalışanların ve yatırımcıların da bulunduğu on ikiden fazla kaynak Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamalarla, dünyanın en zengin adamının servetinin başında yaşanan kavgaları gözler önüne serdi.

Birchall'un LinkedIn profilinde bu fotoğrafın altında Mart 2016'dan beri Aile Ofisi İdari Direktörü olduğu yazılı... Birchall'un LinkedIn profilinde bu fotoğrafın altında Mart 2016'dan beri Aile Ofisi İdari Direktörü olduğu yazılı...

BIRCHALL MUSK'IN HER İŞİNİ HALLEDİYOR

Dünyanın en zengin insanı olmasına karşın, Musk hayır işleri konusunda pek cömert sayılmaz. Servetleri tıpkı Musk gibi şirket hisselerine bağlı olan Bill Gates ya da Jeff Bezos'a kıyasla, Musk bağış yapma konusunu neredeyse hiç gündeme getirmiyor.

Eldeki en güncel verilere göre, Musk Vakfı, 2020 vergi yılında 23,6 milyon dolar bağışta bulundu. Forbes'un milyarderler listesine göre, bu miktar Musk'ın 2020'deki net servetinin yüzde 0,02'sine tekabül ediyordu.

Haberin Devamı

Vakıf, 2016 yılından beri Birchall'un kontrolünde. Birchall, büyük küçük demeden Musk'ın her türlü sorununu çözüyor. Örneğin Musk'ın bir keresinde internet ortamında "www.justballs.com adresi benim olsun isterdim" demesinin ardından Birchall, 2018'de sahte bir isimle sitenin alan adını satın almıştı.

Teknoloji dünyasına finans kanalıyla adım atan Birchall, 10 kardeşiyle birlikte kısa bir süre sahne aldıktan sonra Brigham Young Üniversitesi'ne girdi. Ardından 1 yıl Merrill Lynch'te çalıştı. Ancak "bir yazışmayı yöneticisinin onayı olmadan müşteriye gönderdiği için" işten çıkarıldı.

6 YILDIR BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Daha sonra özel varlık yönetimi alanına geçen Birchall ile Musk'ın yolları 10 yıl kadar önce kesişti. O sırada Birchall Morgan Stanley'nin Güney California ofisinde çalışıyordu. Musk'ın nakit sıkıntısı yaşadığı bir dönemde 100 milyonlarca dolarlık kredi almasını sağlayan Birchall, bu sayede Tesla CEO'sunu etkilemeyi başardı. Musk, 6 yıl önce kendi parasını yönetmek için bir şirket kurduğunda da başa Birchall'u geçirdi.

Musk için çalışmak, Birchall'u zaman zaman tuhaf tartışmaların ve davaların içine de çekti. Örneğin 2018'de bir İngiliz mağara kaşifi Vernon Unsworth, Tayland'daki bir mağarada sıkışıp kalan futbol takımını kurtarmak için yardım teklif eden Musk'ı eleştirince, Birchall "James Brickhouse" diye sahte bir isimle bir e-posta adresi oluşturup adamı araştırmak için bir dedektif tutmuştu.

Musk, Unsworth'u bir tweet'inde "pedofil herif" diye nitelendirdi, daha sonra özür dileyip şaka yaptığını belirtti. Unsworth ise Musk'a açtığı karalama davasını kaybetti.

Birchall, Musk'ın servetini yönetmenin yanı sıra tünel açmaya odaklanan startup'ı Boring Co.'nun direktörü ve beyin implantları üzerine çalışan Neuralink şirketinin de CEO'su.

Musk, 2020'de Kaliforniya'dan Teksas'a taşınacağını duyurduğunda, Birchall ve ailesi de eyalet değiştirme kararı aldı. O tarihten itibarn Musk'ın Teksas'taki yüzü haline gelen Birchall, patronu adına hem işleri yürütüyor hem de çeşitli etkinliklere katılıyor. Austin merkezli bir yarıiletken çip üreticisi olan Silicon Labs'in eski CEO'su Tyson Tuttle, "Elon'a yakın olanlar arasında Jared dışında hiç kimse telefonlarınıza çıkmaz" diye konuştu.

RUSYA'DA DOĞDU ALMANYA'DA BÜYÜDÜ

Gelelim Kurganov'a... Onun Musk'la olan ilişkisi arkadaşlıkla başladı. Paul Phua Poker podcast'ine verdiği röportaja göre, Rusya'da doğan ve 4 yaşındayken mühendis ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden Kurganov, işçi sınıfı bir ailede büyüdü.

20'li yaşlarında profesyonel bir poker oyuncusu olarak ünlendi. 10 yıl kadar önce Las Vegas'ta büyük bahislerle oynamaya ve kazanmaya başladı. 2012'de Monte Carlo'da 1.080.000 euro kazandıktan sonra herkesin tanıdığı bir oyuncu haline geldi.

Diğer oyuncular Kurganov'u agresif ve saygı gören bir oyuncu olarak nitelendiriyordu. Örneğin Dan Smith, "Igor çok fazla el oynamaya ve büyük hamleler yapmaya hevesliydi" diye anlatıyordu.

Las Vegas'ta çok zaman geçirmekle birlikte, şehrin gürültülü imajına uygun bir insan değildi Kurganov. Kendisini tanıyan bir kişinin dediğine göre, pokerde yapay zekânın rolü gibi felsefi tartışmalarla saatlerini geçirmeyi tercih ediyordu. En yetenekli insanı bile yenebilecek bir bilgisayar programı çıkmasından endişe ediyordu.

2015 yılında Poker Life Podcast'e verdiği röportajda Kurganov, poker oyuncuları için bir muhasebe uygulaması üzerine çalıştığını belirtiyordu. Ayrıca poker oyuncuları, fantezi sporlarıyla uğraşanlar ve finans profesyonellerinin, kazançlarını doğru hayır kuruluşlarına bağışlamalarını sağlayan "Raising for Effective Giving" (Etkili Bağışlar için Para Toplama - REG) isimli örgütün de kurucuları arasında yer alıyordu.

REG yukarıda da bahsettiğimiz "etkili hayırseverlik" stratejisine odaklanıyordu. Etkili hayırseverlik, yardım kuruluşlarına yapılan bağışları en büyük farkı yaratacak şekilde yönetmeyi amaçlayan bir strateji mantığı. Ancak birçok uzman bu yaklaşımı problemli buluyor.

ESKİ SEVGİLİSİ GRIMES ARACILIĞI İLE TANIŞTILAR

Diğer poker oyuncularının aktardığına göre, Kurganov'un hayatının merkezinde bir başka poker oyuncusu olan sevgilisi Liv Boeree yer alıyordu. Boeree ise Musk'ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi şarkıcı Grimes ile yakın arkadaştı. 2018 yılında Grimes (gerçek adıyla Claire Boucher), Musk ve Boeree'yi tanıştırdı. Hatta Boeree, Musk'ın Twitter'da takip ettiği az sayıdaki insandan biri oldu.

Çiftler birlikte zaman geçirmeye başladı. Musk ve Kurganov, Burning Man festivaline duydukları tutku sayesinde dost olurken Boeree de Grimes'la bol bol vakit geçiriyor iki kadın sosyal medyada ortak paylaşımlar yapıyordu.

Kurganov, Musk'la tanışmadan çok kısa bir süre önce profesyonel poker oyunculuğu kariyerini sona erdirmişti. Kendisi milyon dolarlar kazanmış olsa da muhasebe uygulaması ve REG hayal kırıklığı yarattı. (Kurumun internet sitesinde 2019 yılında 3,1 milyon dolarlık bağışa aracılık edildiği belirtiliyor.)

Pandemi Kurganov ve Musk'ı daha da yakınlaştırdı. Bu dönemde Kurganov Musk'a bilime olan ilgisiyle sonu gelmeyecek servetini, daha fazla insanın faydası için harcama konusunda bir vizyon çizdi.

Konuya yakın kişilere göre, yeni fikirlere açık olmakla bilinen Musk, o güne kadar hiçbir zenginin denemediği bu yaklaşımla ilgili Kurganov'un anlattıklarını dinleyince heyecana kapıldı. Ardından Kurganov'a vakfına gelen bağış taleplerini denetleme görevini verdi.

Musk, Teksas'a taşındıktan kısa süre sonra Kurganov ve Boeree de peşinden gitti.

RESMEN MUSK VAKFI ÇALIŞANI OLDU

Geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla, yani profesyonel poker oyunculuğundan emekli olduktan iki yıl sonra Kurganov, Musk Vakfı'nın resmi ve aktif bir çalışanı haline geldi.

Bunu Kurganov'un kurumsal e-postasıyla Explore Mars Inc. isimli kâr amacı gütmeyen kuruluşun CEO'su Chris Carberry ile yaptığı yazışmalardan anlamak mümkün.

Carberry, kızlardan oluşan bir robotik takımını Afganistan'dan çıkarmak için 600 bin dolar toplamak istiyordu ve bunun için Musk Vakfı'na da başvurmuştu.

Kurganov ise maliyetler konusunda şüpheliydi. Wall Street Journal'ın ulaştığı bir e-postada Kurganov şöyle diyordu:

"Ücretin kırılımı bağlamında harcamaların tam olarak ne olacağını anlamaya çalışıyorum. Uçuş maliyetlerine ek başka masraflar da olabileceğini tahmin ediyorum ama yine de toplam maliyeti insan sayısıyla birlikte lineer olarak artmasına şaşırdım."

Carberry hayal kırıklığına uğrasa da fikrini değiştirmemişti. Bir başka Explore Mars çalışanına yazdığı e-posta'da "Yakın geçmişte Igor'la etkili bir biçimde birlikte çalıştık. Günlük bağış kararlarını Igor veriyor" diyordu.



Grimes ve Musk 2018'de MET Gala'da

VAKFI BIRCHALL YÖNETİYORDU, PARAYI KURGANOV

Bu yapı Birchall'u oldukça zor bir duruma soktu. Çevresindekilere söylediğine göre, kanunen vakfın patronu kendisiydi ama Musk'ın parasının nereye harcanacağına bir anda çok güçlenmiş bir yeni yetme karar veriyordu.

Konua yakın kaynaklara göre, Birchall, FBI'ın da yabancıların ABD şirketleri üzerindeki etkisine yönelik araştırmaları kapsamında Kurganov'u mercek altına aldığını da keşfetti. Söylenene göre, FBI ajanı Kurganov'un Musk'ın yakın çevresine bu kadar hızlı kabul edilmiş olmasından ötürü kaygılıydı. Ancak Kurganov hakkında herhangi bir suçlama bulunmuyor.

Diğer yandan Musk'ın bir federal soruşturmaya konu olabileceğinden endişe eden Birchall, geçtiğimiz ilkbaharda Musk'ı Kurganov'a karşı bir kez daha uyardı. Birchall'a göre Kurganov'un Musk'ın bağışlama sözü verdiği 5,7 milyar dolarlık hissenin yönetiminde kilit rol oynaması uygunsuz bir durumdu.

TWITTER TELAŞINI FIRSAT BİLDİ

Tam olarak Musk'ın Twitter'ı almaya niyetlendiği o günlerde, Birchall Musk'ın yanından ayrılmıyordu. Twitter için milyarlarca dolar fon bulan Birchall, sosyal medya sitesinin geleceği üzerine hissedarlar ve yatırımcılarla Musk adına görüşmeler gerçekleştiriyordu.

İlkbahar itibarıyla Musk'ın Twitter'ı alma girişimleri kendi cebinden on milyarlarca dolar harcamasını gerektirir bir hal almıştı. Musk bütün dikkatini bu işe harcıyordu. O esnada borsanın geneliyle birlikte Tesla'nın hisseleri de değer kaybediyordu. Bu da Musk'ın fakirleştiği anlamına geliyordu.

Mayıs ayında Birchall, Musk'tan Kurganov'un vakıftaki işine son verilmesini istedi. Vakfın temsilcisinin yaptığı açıklamaya göre Musk bu talebi olumlu karşıladı.

Nihayetinde Musk'ın parasının bir kuruşu bile etkili hayırseverlik projelerine harcanmazken Kurganov'un Musk Vakfı uzantılı e-posta adresi de aşağı yukarı altı hafta önce kapatıldı.

The Wall Street Journal'ın "Elon Musk’s Inner Circle Rocked by Fight Over His $230 Billion Fortune" başlıklı haberinden derlenmiştir.