Elon Musk sır gibi saklıyordu... Mahkeme kayıtları ile ortaya çıktı

Son dönemde Twitter'ı satın alma çabası ile gündemden düşmeyen Elon Musk'ın özel hayatı bir kez daha gündemde.

Sekiz çocuğu olan Musk'ın herkesten sakladığı ikiz çocukları olduğu ortaya çıktı.

Business Insider'ın ulaştığı belgelere göre, milyarder girişimci geçen yıl, sahip olduğu şirketlerden birisinde yönetici olarak çalışan Shivon Zilis'den de çocuk sahibi oldu.

Yapay zekayı insanlığı karşılaştığı en büyük tehditlerden birisi olarak gösteren Musk, bu düşünce ile Neuralink’i kurmuştu. Projenin nihai amacı tıpkı bilgisayarlara yüklenen programlar gibi insan beynine bilgi yüklemek ve insanları da en az yapay zeka kadar zeki hale getirmek.

Aynı habere göre, Neurolink’te üst düzey görevde bulunan Zilis 2021'de ikiz çocuklarını dünyaya getirdi.

Business Insider'ın elde ettiği mahkeme kayıtlarında 51 yaşındaki Musk ve 36 yaşındaki Zilis’in ikizlerin soyadını Musk olarak seçtikleri görülüyor.

Haberde söz konusu başvurunun aynı zamanda çocukların doğum yeri olan Teksas eyaletinin Austin kentinde yapıldığı bilgisi de yer aldı.

HAFTALAR İÇİNDE 2 DEFA BABA OLDU

Zilis'in 2021'in Kasım ayında doğum yaptığı belirtiliyor. Bu da Musk'ın birkaç hafta içinde iki defa baba olduğu anlamına geliyor.

Zira Musk'ın sevgilisi Grimes ve milyarder iş insanın çocukları bu tarihten haftalar sonra dünyaya gelmişti.

O dönem Vanity Fair dergisine bir röportaj veren Grimes, taşıyıcı annelik yöntemiyle çocuk sahibi olduklarını, Musk ile çocuklarının doğmasının ardından ayrıldıklarını ancak iyi arkadaş olduklarını ve sürekli görüştüklerini söylemişti.

MUSK'TAN ÇOCUĞUNA İLGİNÇ İSİM

Çift çocuklarının adını “Exa Dark Sideræl” koymuş, bu ismin anlamı kısa sürede merak konusu olmuştu.

'Exa' bir bilgisayar terimine gönderme iken, 'Dark' karanlık maddeye işaret ediyor. 'Sideræl' ise yıldız kelimesinin ünlü Yüzüklerin Efendisi dizisindeki elfçe yazımı.

Kanada doğumlu olan Zilis, 2017 yılında Creative Destruction Lab'ın Machine Learning and the Market for Intelligence Konferansı'nda Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile...

SHIVON ZILIS KİMDİR?

Kanada’da dünyaya gelen Zilis, ABD'nin önde gelşen eğitim kurumları arasında gösterilen Yale'den mezun olduktan sonra kariyerine IBM'de start vermişti.

Forbes dergisi tarafından oluşturulan 'Takip edilecek 30 yaşın altındaki 30 insan' listesinde kendisine yer bulan Zilis ve Musk'un yolları OpenAı projesi ile kesişti.

Burada görev alan Zilis, daha sonra yine Musk'un sahip ol Tesla'da görev aldı ve buradaki görevinin ardından Neuralink'e trasnfer oldu.