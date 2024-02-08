Çalışanlara iletişimi kesme hakkı! Mesai saatleri dışında personelini arayan işverene para cezası, patronlar öfkeli...

Haberin Devamı

İşçi Partisi'nin yasa tasarısı Perşembe günü Senato'dan geçti, İşçi Partisi, Yeşiller, Lidia Thorpe ve David Pocock tarafından desteklenen tasarı, yasalaşmadan önce son değişikliklerin onaylanması için Temsilciler Meclisi'ne gidecek.

MESAİ SAATİ DIŞINDAKİ TEMASA 18 BİN DOLAR CEZA

Yasa tasarısına göre mesai saatleri dışında gereksiz yere kendileriyle temasa geçildiğini ya da rahatsız edildiklerini düşünen çalışanlar işverene uyarıda bulunabilecek. İşverenin uyarıya uymaması durumunda şikayetlerini Adil Çalışma Komisyonu'na taşıyabilecekler.

Emrin ihlalinin 18.000 dolar para cezası olabileceği belirtiliyor ancak Yeşiller işverenin emri yerine getirmesi halinde cezanın uygulanmayacağını vurguluyor.



Haberin Devamı

Yeni hak tüm çalışanlar için geçerli olacak ancak iş tanımının bunu gerektirdiği, nöbetçi olan ve bunun için ödeme alan çalışanlar uygulamadan faydalanamayacak.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ULAŞILAMAYAN ÇALIŞAN CEZALANDIRILAMAYACAK

Yeni yasa tasarısı çalışanların mesai saatleri dışında 'makul olmayan' nedenlerle gelen arama, SMS ve E-Posta'ları görmezden gelmesine izin veriyor.

Yasaya göre mesai saatleri dışında 'ulaşılamayan' çalışanlar kesinlikle cezalandırılamayacak ancak yasanın karşıtları bunun esnek çalışma hayatını baltalayacağını ve rekabet gücünü etkileyeceğini savunuyor.

BAŞBAKAN: "24 SAAT ÖDEME ALMAYAN BİRİ 24 SAAT ULAŞILABİLİR OLMAMALIDIR"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese değişikliklerin işçilerin haklarını koruyacağı ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesini yeniden sağlayacağı görüşünde.

Albanese gazetecilere verdiği demeçte, "Basitçe söylediğimiz şey, günün 24 saati ödeme almayan birinin, günün 24 saati ulaşılabilir olmaması gerektiğidir" dedi.



Haberin Devamı

Avustralya Yeşilleri yasayı ilk kez geçen yıl teklif etmişti. Partinin sözcüsü Barbara Pocock, buradaki amacın mevcut düzenlemeleri ortadan kaldırmak değil, korkan işçilerin seslerini duyurmalarına yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Yeşillerin lideri Adam Bandt ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Avustralyalılar her yıl ortalama altı hafta ücretsiz fazla mesai yapıyor. Bu da 60,13 milyar dolardan fazla ödenmemiş ücrete denk gelmektedir. Bu zaman sizindir. Patronunuzun değil" ifadelerini kullandı.

PATRONLAR ÖFKELİ

Avustralya medyasında yer alan habere göre, çalışanlar yeni uygulamayı desteklese de patronlar öfkeli...

Avustralya Ticaret ve Sanayi Odası şefi Andrew McKellar yeni yasayı 'gülünç' olarak değerlendirdi ve mesai saatleri dışındaki iletişimin işverenler ve çalışanlar tarafından kararlaştırılmasının en iyisi olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Avustralya İş Konseyi Genel Müdürü Bran Black ise uygulamanın personeli farklı saat dilimlerinde çalışan işverenler için zorluklara neden olabileceğini öne sürdü ve sonuçların "yıkıcı" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.



Fransa, İspanya, Portekiz, İrlanda, İtalya ve Belçika benzer yasalarla çalışanlarına 'iletişimi kesme hakkı' tanıyan ülkeler arasında. Dünyanın dört bir yanındaki diğer hükümetler de benzer önlemleri almayı düşünüyor.