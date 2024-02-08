Esirler için Putin de devrede: Belirli sonuçlar elde edildi

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Başkan Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin liderlerine, Moskova'nın Hamas tarafından esir alınan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik çabalarda "belirli sonuçlar" elde ettiğini söyledi.





Ajans, Putin'in bu açıklamaları Rusya'nın hahambaşı Berl Lazar ve Yahudi Cemaatleri Federasyonu başkanı Alexander Boroda ile yaptığı toplantıda yaptığını belirtti. Putin, Rusya'nın Hamas'ın siyasi kanadıyla temaslarından yararlandığını söyledi.





Putin'in, 'Biliyorsunuz, Ortadoğu'da durum gerginleştiğinden beri Rusya rehinelere yardım etmek için her şeyi yapıyor. Dışişleri bakanlığımız Hamas'ın siyasi kanadı üzerinden çalıştı ve genel olarak belirli sonuçlar elde edildi' dediği aktarıldı.





Rusya daha önce İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirmiş ve Filistin devletine desteğini açıklamıştı.