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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın gözü Gazze'de! Ve Putin sessizliğini bozdu: Belirli sonuçlar elde edildi

Güncelleme Tarihi:

#Hamas#Gazze#İsrail
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyanın gözü Gazzede Ve Putin sessizliğini bozdu: Belirli sonuçlar elde edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 08:24

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Hamas’ın üç aşamalı ateşkes teklifi ile Gazze için umut ışığı belirmişti. Netanyahu, Hamas'ın teklifini reddetti, ABD teklife olumlu yaklaşırken, müzakerelerin sürdüğü bilgisi geldi. Rus lider Putin'den ise Hamas ve rehineler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hillary Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil
Hillary Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil

Eski ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu. MSNBC'ye konuşan Clinton şu değerlendirmede bulundu;


'Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. Saldırı onun gözetiminde gerçekleşti. Gitmesi gerekiyor ve eğer ateşkese engel teşkil ediyorsa mutlaka gitmesi gerekiyor.'

Blinken: Hamas'ın tepkisi sorunlu ama anlaşma için alan yaratıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın İsrail'in anlaşma teklifine verdiği yanıtla ilgili olarak 'Hamas'ın tepkisi sorunlu ama anlaşma için alan yaratıyor' değerlendirmesinde bulundu ve bir anlaşmaya varıncaya kadar çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Esirler için Putin de devrede: Belirli sonuçlar elde edildi
Esirler için Putin de devrede: Belirli sonuçlar elde edildi

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Başkan Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin liderlerine, Moskova'nın Hamas tarafından esir alınan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik çabalarda "belirli sonuçlar" elde ettiğini söyledi.


Ajans, Putin'in bu açıklamaları Rusya'nın hahambaşı Berl Lazar ve Yahudi Cemaatleri Federasyonu başkanı Alexander Boroda ile yaptığı toplantıda yaptığını belirtti. Putin, Rusya'nın Hamas'ın siyasi kanadıyla temaslarından yararlandığını söyledi.


Putin'in, 'Biliyorsunuz, Ortadoğu'da durum gerginleştiğinden beri Rusya rehinelere yardım etmek için her şeyi yapıyor. Dışişleri bakanlığımız Hamas'ın siyasi kanadı üzerinden çalıştı ve genel olarak belirli sonuçlar elde edildi' dediği aktarıldı.


Rusya daha önce İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirmiş ve Filistin devletine desteğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı

Ordu, İsrail savaş uçaklarının çarşamba günü güney Lübnan'daki el-Khiam köyüne saldırı düzenlediğini söyledi. Ordu sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsrail topçusunun güney Lübnan'da roket fırlatmalarının tespit edildiği bölgelere de saldırdığını söyledi.

Refah ve Deir el-Balah'a düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü

Wafa haber ajansının haberine göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Tel as-Sultan ve Refah mahallelerinde bu gece iki eve düzenlediği hava saldırısında en az 12 Filistinli öldü.


Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli öldü ve 10 Filistinli de yaralandı.

Netanyahu Hamas'ın ateşkes teklifini reddetti

Hamas'ın ateşkes teklifini reddeden İsrail başbakanı, önerilen anlaşmanın İsrail'i saldırılara karşı savunmasız bırakacağını ve güçlerinin operasyonlarını genişletmeye hazırlandığını söyledi.


New York Times Netanyahu'nun bu hamlesi için 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yakın olabileceği yönündeki umutları boşa çıkararak, Çarşamba günü Hamas'ın teklifini reddetti' değerlendirmesinde bulundu.


Hamas, elinde tuttuğu rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere bir dizi talep içeren ateşkes planını dün iletmişti.


Netanyahu, Hamas ile müzakerelerin "bir sonuca gitmediğini" ileri sürdü. Ancak görüşmeler halen devam ediyor.

ABD Bağdat'ta Kataeb Hizbullah üyelerini öldüren İHA saldırısı düzenledi
ABD Bağdatta Kataeb Hizbullah üyelerini öldüren İHA saldırısı düzenledi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın başkenti Bağdat'ta biri yüksek rütbeli komutan olmak üzere en az üç Kataeb Hizbullah üyesinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.


'7 Şubat (Bağdat Saati) akşam 21.30'da, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta tek taraflı bir saldırı düzenledi' denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;


'Amerika Birleşik Devletleri insanlarımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Güçlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi sorumlu tutmaktan çekinmeyeceğiz.'

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHillary Clinton: Netanyahu gitmeli, güvenilir bir lider değil
timelineBlinken: Hamas'ın tepkisi sorunlu ama anlaşma için alan yaratıyor
timelineEsirler için Putin de devrede: Belirli sonuçlar elde edildi
timelineİsrail ordusu, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı
timelineRefah ve Deir el-Balah'a düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi öldü
timelineNetanyahu Hamas'ın ateşkes teklifini reddetti
timelineABD Bağdat'ta Kataeb Hizbullah üyelerini öldüren İHA saldırısı düzenledi
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#Hamas#Gazze#İsrail

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