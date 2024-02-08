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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Eski ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması çağrısında bulundu. MSNBC'ye konuşan Clinton şu değerlendirmede bulundu;
'Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. Saldırı onun gözetiminde gerçekleşti. Gitmesi gerekiyor ve eğer ateşkese engel teşkil ediyorsa mutlaka gitmesi gerekiyor.'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın İsrail'in anlaşma teklifine verdiği yanıtla ilgili olarak 'Hamas'ın tepkisi sorunlu ama anlaşma için alan yaratıyor' değerlendirmesinde bulundu ve bir anlaşmaya varıncaya kadar çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.
Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Başkan Vladimir Putin, Rusya'daki Yahudi cemaatinin liderlerine, Moskova'nın Hamas tarafından esir alınan rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik diplomatik çabalarda "belirli sonuçlar" elde ettiğini söyledi.
Ajans, Putin'in bu açıklamaları Rusya'nın hahambaşı Berl Lazar ve Yahudi Cemaatleri Federasyonu başkanı Alexander Boroda ile yaptığı toplantıda yaptığını belirtti. Putin, Rusya'nın Hamas'ın siyasi kanadıyla temaslarından yararlandığını söyledi.
Putin'in, 'Biliyorsunuz, Ortadoğu'da durum gerginleştiğinden beri Rusya rehinelere yardım etmek için her şeyi yapıyor. Dışişleri bakanlığımız Hamas'ın siyasi kanadı üzerinden çalıştı ve genel olarak belirli sonuçlar elde edildi' dediği aktarıldı.
Rusya daha önce İsrail ordusunun Gazze'deki eylemlerini eleştirmiş ve Filistin devletine desteğini açıklamıştı.
Ordu, İsrail savaş uçaklarının çarşamba günü güney Lübnan'daki el-Khiam köyüne saldırı düzenlediğini söyledi. Ordu sosyal medyada yaptığı açıklamada, İsrail topçusunun güney Lübnan'da roket fırlatmalarının tespit edildiği bölgelere de saldırdığını söyledi.
Wafa haber ajansının haberine göre, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Tel as-Sultan ve Refah mahallelerinde bu gece iki eve düzenlediği hava saldırısında en az 12 Filistinli öldü.
Wafa'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah şehrinde bir eve düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli öldü ve 10 Filistinli de yaralandı.
Hamas'ın ateşkes teklifini reddeden İsrail başbakanı, önerilen anlaşmanın İsrail'i saldırılara karşı savunmasız bırakacağını ve güçlerinin operasyonlarını genişletmeye hazırlandığını söyledi.
New York Times Netanyahu'nun bu hamlesi için 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yakın olabileceği yönündeki umutları boşa çıkararak, Çarşamba günü Hamas'ın teklifini reddetti' değerlendirmesinde bulundu.
Hamas, elinde tuttuğu rehinelerin Filistinli mahkumlarla takas edilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası da dahil olmak üzere bir dizi talep içeren ateşkes planını dün iletmişti.
Netanyahu, Hamas ile müzakerelerin "bir sonuca gitmediğini" ileri sürdü. Ancak görüşmeler halen devam ediyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ın başkenti Bağdat'ta biri yüksek rütbeli komutan olmak üzere en az üç Kataeb Hizbullah üyesinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısından ABD'nin sorumlu olduğunu söyledi.
'7 Şubat (Bağdat Saati) akşam 21.30'da, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta tek taraflı bir saldırı düzenledi' denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;
'Amerika Birleşik Devletleri insanlarımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Güçlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi sorumlu tutmaktan çekinmeyeceğiz.'