Büyükelçi Sinirlioğlu: Yasadışı ilhakı asla tanımıyoruz

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Rusya’nın yaptığı yasadışı ihlakı asla tanımadıklarını söyleyen Sinirlioğlu, Ukrayna topraklarına karşı karşıya olduğu saldırganlığın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye’nin Rusya’nın Donetsk ve Lugansk’ın bağımsız cumhuriyetler olarak tanıyarak asker gönderme kararının gayrimeşru ve Ukrayna’nın siyasi birliği, huzuru ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu söyledi.

Tarafları gecikmeden müzakere masası etrafında bir araya gelmeye çağırdıklarını belirten Sinirlioğlu, “Ukrayna lideri Zelenski’nin BM Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üyesi ve Türkiye, Almanya ve Ukrayna arasında müzakere önerisini de memnuniyetle karşılıyoruz. Hepimizin yasalara dayalı uluslararası düzene ihtiyacı var” şeklinde konuştu.