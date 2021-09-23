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Bu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumruk!

#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19
Bu kadarına da pes: Aşı yapan hemşireye yumruk

Kanada'da bir adam eşine rızası olmadan koronavirüs aşısı yaptığı gerekçesiyle bir hemşireye saldırdı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, hemşireye yumruk atan adam ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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Koronavirüs (Kovid-19) insanlığın bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

Salgına karşı pek çok eski normalimizi geride bıraktı. Geliştirdiğimiz aşılar sayesinde ise milyonlarca hayatı kurtardık.

Ancak uzmanlara göre, en az koronavirüs kadar tehlikeli bir şey daha var; o da aşı karşıtlığı.

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Bilim insanlarının virüsün mutasyona uğramasına imkan sağlayacak alanı bulmasındaki birinci neden olarak lanse ettiği aşı karşıtlığı Kanada'dan gelen bir haber ile gündemde.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Quebec eyaletinde bir adam, karısına Kovid-19 aşısını izni olmadan yapan bir hemşireyi yumrukladı.

Reuters'a konuşan polis sözcüsü olayı doğruladı ancak iddianın doğru olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi.

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 230 milyon 65 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 717 bine ve iyileşenlerin sayısı 206 milyon 760 bine yükseldi.

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Vaka sayısı ABD'de 43 milyon 117 bini, Hindistan'da 33 milyon 529 bini, Brezilya'da 21 milyon 247 bini ve İngiltere'de 7 milyon 496 bini geçti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 160 bini geçerken, aşıların ülkede 112 bin 300 ölümü önlediği belirtildi.

 

 

 

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#Koronavirüs#Aşı#Kovid-19