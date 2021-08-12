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Dünya
BBC Türkçe
Haber Giriş: 12.08.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Böylesi ancak filmlerde olur... Bu kart alıcısına 30 yıl sonra ulaştı

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Böylesi ancak filmlerde olur... Bu kart alıcısına 30 yıl sonra ulaştı

Şili'den İngiltere'ye yollanan bir kart ancak filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bir macera yaşadı. Kart, adresine yollandıktan tam 30 yıl sonra ulaştı.

Neil Crocker, İngiliz Donanması'nda görev yaparken HMS Cumberland gemisiyle Falkland Adaları'ndan döndüğü sırada, 1991 yılında Şili'den ülkesine bir kart gönderdi.

Kart, Crocker'ın İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan kayınpederinin posta kutusuna yeni ulaştı.

HMS Cumberland, Falkland Adaları'ndaki üç aylık bir görevden dönüyordu ve Şili'deki kıyı kenti Valparaiso'da beş gün demirlemişti.

Neil Crocker, kartı yolladığını "hayal meyal" hatırladığını ve "havanın ve kumsalın çok güzel olduğundan" bahsettiğini söyledi.

Crocker, "Eve birkaç kart yollamıştım ve bir daha aklıma bile gelmedi" dedi.

O sıra beklemekten sıkılmasa dünya çok farklı bir yer olurdu
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Böylesi ancak filmlerde olur... Bu kart alıcısına 30 yıl sonra ulaştı
Kartı yollayan Neil Crocker

Kartta "Londra 1991" damgası bulunuyor, bu da aslında İngiltere'ye zamanında gönderildiğini gösteriyor.

Crocker, "30 yıl boyunca bir posta ayırma ofisinde bir köşede duyordu ve en nihayetinde adrese ulaştı. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

Kartta 22 pencelik pul bulunuyor ve üç adet de iğne deliği var. Yani kart bir yerlerdeki panoda asılı kalmış olabilir.

Crocker da "Kartın nerelere gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Bu bir gizem" diye konuştu.

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