Bölgede sular ısınıyor: Japonya'dan yeni savunma stratejisi kararı

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Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LPD) liderliğindeki hükümet Çin ve Kuzey Kore’den gelebilecek saldırı tehditlerine karşı yeni önlemler almaya devam ediyor.

Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ardından ihtiyatlı davranan Japonya, savunma adına daha sert bir duruş sergilemeye hazırlanıyor.

ÜLKE SAVUNMA BÜTÇESİ ARTIYOR

Dikkate değer değişiklikler arasında, “karşı saldırı” yetenekleri artırma, uzun menzilli füzelerle düşman üslerini vurabilme ve bu gibi durumlarda ABD ile koordinasyon gibi başlıklar yer alıyor. Ülke savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 2'sine çıkarma isteği ülkenin savunmada değişime kararlı olduğunu gösteriyor.

UKRAYNA SAVAŞI JAPONLARI HARAKETE GEÇİRDİ

Washington Post’a göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Japonya'nın ulusal güvenlik ve savunma duruşunda hayal bile edilemeyen değişikliklere gidilmesine neden oldu. Ukrayna'nın işgali, Japonlara Çin'in Tayvan'ı ele geçirmesi ardından bölgede yaşanabilecek olayların gerçekliğini yansıtmış oldu.

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ÇİN ‘BÜYÜK ZORLUK’ OLARAK GÖRÜLDÜ

Cuma günü yayınlanan yeni strateji belgelerinde Çin doğrudan bir tehdit olarak adlandırılmıyor, ancak Pekin'in diplomatik duruşunun ve askeri faaliyetlerinin "ciddi endişe kaynağı" olduğu ve uluslararası toplumda barışı sağlamak için benzeri görülmemiş "en büyük stratejik zorluk" oluşturduğu belirtiliyor. Japon yetkililer, çeşitli düzeylerde iletişim yoluyla Çin ile hala “yapıcı ve istikrarlı bir ilişki” hedeflediklerinin altı çiziliyor.

TAYVAN SORUNU

Ağustos ayında, ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'yi ziyaret etmesinden sonra, öfkelenen Pekin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine balistik füzelerin fırlatılması da dahil olmak üzere Tayvan yakınlarında agresif askeri tatbikatlar gerçekleştirmişti.

KUZEY KORE’YE KARŞI ABD FÜZELERİ

Öte yandan Kuzey Kore, nükleer silah programını sürdürürken artan füze denemelerinde beş yıl aradan sonra ilk kez Japonya sularına balistik füze fırlatmıştı.

Kishida, Japon yetkililerin mevcut yeteneklerin yetersiz olduğunu belirterek harekete geçileceğinin sinyallerini vermişti. Japonya, uzun menzilli saldırı kabiliyetini hem Japonya yapımı uzun menzilli silahlarla hem de ABD yapımı Tomahawk seyir füzeleri gibi ithal yabancı silahlarla geliştirmeyi hedefliyor.

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ABD İLE BÖLGEDE İŞ BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK

Yayınlanan strateji belgelerine göre Japonya, savunma personelini artıracak ve ordunun temel yeteneklerini güçlendirip uzay ve siber güvenlik yeteneklerini geliştirecek. Joe Biden yönetimi, ABD'nin güvenliği artırmaya yönelik bölgesel iş birliği stratejisini destekleyen bir adım olarak Japonya'nın hamlelerini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bu stratejinin diğer yönleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar geliştirmesine yardım etme ve Güney Kore'nin balistik füzeler üretmesine yönelik sınırların kaldırılması yer alıyor.

BÜTÇE KONUSU KAMUOYUNUN GÜNDEMİ

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Japonya'nın yeni strateji için ayırması gereken bütçe ülke gündeminde tartışılanlar arasında. Yeni savunma harcamalarının bir kısmını vergi mükelleflerine aktardığı için eleştirilen Başbakan Fumio Kishida, geri kalanının şirketler tekel ürünleri ve emlak vergilerinden karşılanacağını söyledi.