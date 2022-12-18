Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin itiraf gibi açıklamalara imza attı.

Telegram kanalı üzerinde Ukrayna savaşı hakkında konuşan Girkin, Rusya'nın 'stratejik bir yenilgi' aldığının altını çizdi.

Rus komutan Moskova güçlerinin mevcut askeri harekatın nihai stratejik hedefleri hakkında en ufak bir fikre sahip olmadığını belirtti.

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Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde cephe hattına doğru ilerliyor... (Fotoğraf: AP)

PUTİN'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Newsweek'te yer alan habere göre, Girkin açıklamasında bu durumun siyasi rejimin ve hatta Rusya Federasyonu devletinin çökmesine neden olabileceğini söyledi.

Girkin'in bu açıklamaları Rusya gündemine adeta bomba gibi düşerken pek çok sosyal medya kullanıcısı Telegram üzerinden yapılan açıklamalar için 'Putin'i kızdıracak' yorumunda bulundu.

Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.

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BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK YARGILANIYOR

Girkin, MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili davada baş şüpheli olarak yargılanıyor.

Ukrayna ordusuna ait çoklu roketatar sistemi mevzi alıyor... (Fotoğraf: AP)

Rus gizili servisi FSB mensubu olan Igor Girkin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı güçlerin komutanlığını yapıyordu.

Uluslararası araştırma ekibine göre MH17 uçağı, Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile vurulduktan sonra düştü. 195'i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

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