Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 09:17

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaş ülkenin farklı noktalarında can almaya devam ederken ünü Rusya sınırlarından taşan, Rus komutandan itiraf gibi bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Gözden Kaçmasın

Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıVe korkulan oldu... Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıHaberi görüntüle

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin itiraf gibi açıklamalara imza attı.

Telegram kanalı üzerinde Ukrayna savaşı hakkında konuşan Girkin, Rusya'nın 'stratejik bir yenilgi' aldığının altını çizdi.

Rus komutan Moskova güçlerinin mevcut askeri harekatın nihai stratejik hedefleri hakkında en ufak bir fikre sahip olmadığını belirtti.

Haberin Devamı

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması
Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde cephe hattına doğru ilerliyor... (Fotoğraf: AP)

PUTİN'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Newsweek'te yer alan habere göre, Girkin açıklamasında bu durumun siyasi rejimin ve hatta Rusya Federasyonu devletinin çökmesine neden olabileceğini söyledi.

Girkin'in bu açıklamaları Rusya gündemine adeta bomba gibi düşerken pek çok sosyal medya kullanıcısı Telegram üzerinden yapılan açıklamalar için 'Putin'i kızdıracak' yorumunda bulundu.

Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Gözden Kaçmasın

Putin acil emir verdi... ABD hareke geçti İlk defa ateşlendiPutin 'acil emir' verdi... ABD hareke geçti! İlk defa ateşlendi!Haberi görüntüle

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.

Haberin Devamı

BAŞ ŞÜPHELİ OLARAK YARGILANIYOR

Girkin, MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili davada baş şüpheli olarak yargılanıyor.

Rusya bu sözlerle çalkalanıyor... İtiraf gibi Ukrayna savaşı açıklaması
Ukrayna ordusuna ait çoklu roketatar sistemi mevzi alıyor... (Fotoğraf: AP)

Rus gizili servisi FSB mensubu olan Igor Girkin, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı güçlerin komutanlığını yapıyordu.

Uluslararası araştırma ekibine göre MH17 uçağı, Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile vurulduktan sonra düştü. 195'i Hollanda vatandaşı, toplam 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni
daha fazla video içinKiev'den Rus ordusunun çekildiği Herson'a ilk yolcu treni

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz Çünkü küfür beni seksi yapıyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden küfrediyoruz? 'Çünkü küfür beni seksi yapıyor'

#Küfür
23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi Film gibi bir hikâye

23 yılın ardından mutlu son... Uçaktaki yabancının hediyesi hayatlarını değiştirdi! Film gibi bir hikâye

#Ayda Zugay
Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

Bir kış masalı: Mutlaka görülmesi gereken şelaleler | 8 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota