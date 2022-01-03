BMGK'dan ortak bildiri: Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yüzlerce kişi mahsur kaldı Başkan da nasibini aldı, Bidenın zor anları...Yüzlerce kişi mahsur kaldı! Başkan da nasibini aldı, Biden'ın zor anları...#Joe Biden
Yüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde Gümüşte 2022 tahminleriYüzde 12 değer kaybetti... Gözler iki devde! Gümüşte 2022 tahminleri#Gümüş Fiyatları
Spor dünyası şaşkın Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...Spor dünyası şaşkın! Tartışmalı karar resmen açıklandı, aşı olmadan...#Koronavirüs
Vaka sayısı 50 bini aştı Büyükşehirlerde dikkat çeken artış...Vaka sayısı 50 bini aştı! Büyükşehirlerde dikkat çeken artış...#Koronavirüs
CHPli Özelin Kuran Kursu açıklaması... Erdoğandan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremezCHP'li Özel'in Kur'an Kursu açıklaması... Erdoğan'dan sert tepki: CHP Genel Başkanı bu skandalı geçiştiremez#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdiDünyayı şaşırtan açıklama: Pandemi sona erdi!#Danimarka
Merkel sonrası deprem erken başladı Almanya eleştiri oklarının hedefindeMerkel sonrası deprem erken başladı! Almanya eleştiri oklarının hedefinde #Olaf Scholz
Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı 46 mutasyona sahip...Fransa kötü haberi duyurdu: Yeni bir varyant daha ortaya çıktı! 46 mutasyona sahip... #Koronavirüs
TOGGdan heyecanlandıran paylaşımTOGG'dan heyecanlandıran paylaşım#Togg
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?#Bosna Hersek
Omicronda beyaz umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyorOmicron'da 'beyaz' umut... Varyantı kaçamadan köşeye sıkıştırıyor! #OMICRON
İçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklamasıİçişleri Bakanlığı’ndan İBB açıklaması#İçişleri Bakanlığı
Bakanlıktan İBB’ye teftiş Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemezBakanlık'tan İBB’ye teftiş! Bahçeli: Suç sabit görülürse İBB Başkanı makamı işgal edemez#MHP
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne varSahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?#Christian Eriksen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı Memur ve emeklilerin zam oranı değiştiCumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı! Memur ve emeklilerin zam oranı değişti#Memur
HABERLERDünya Haberleri

BMGK'dan ortak bildiri: Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz

#BMGK#Nükleer Silah#Çin
BMGKdan ortak bildiri: Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD yayınladıkları ortak bildiride, “Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Dünyanın 5 nükleer gücü ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD, bu yıl içinde yapılacak önemli bir nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesi öncesinde, nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleer savaşları engellemek için ortak bildiri yayınladı.

Ortak bildiride, "Nükleer silaha sahip devletler arasında savaştan kaçınmak ve stratejik risklerin azaltılmasını sağlamak en başta gelen sorumluluklarımızdandır" ifadelerine yer verilerek, "Bir nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini onaylıyoruz. Bu tür silahların daha fazla yayılmasının önlenmesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz" denildi.

Bildiride, nükleer kullanımın geniş kapsamlı sonuçları olacağından, nükleer silahların var olmaya devam ettikleri sürece, savunma amaçlarına hizmet etmesi, saldırganlığı caydırması ve savaşı önlemesi gerektiği belirtildi. Bildiride, "Nükleer tehditleri ele almanın önemini bir kez daha teyit ediyor, ikili ve çok taraflı olarak, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmamıza (NPT) ve anlaşmadaki taahhütlerimizi korumanın önemini vurguluyoruz. Anlaşmadaki madde VI da dahil olmak üzere, nükleer silahlanma yarışının erken bir tarihte durdurulmasına, nükleer silahsızlanma ile ilgili etkili önlemlere, sıkı ve etkili uluslararası denetim altında genel müzakereleri sürdürme taahhütlerimize bağlı kalıyoruz" denildi.

Haberin Devamı

"Her birimiz, nükleer silahların yetkisiz kullanımını önlemek için ulusal önlemlerimizi sürdürmeyi ve daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanılan bildiride, “Hedefsizleştirme konusunda daha önceki açıklamalarımızın geçerliliğini yineliyor, nükleer silahlarımızın birbirini veya başka bir devleti hedef almadığını teyit ediyoruz" denildi.

Nükleer silahların olmadığı ve herkes için güvenli bir dünya hedefine dikkat çekilen bildiride, silahsızlanma konusunda ilerleme ve daha elverişli bir güvenlik ortamı oluşturmak için tüm devletlerle birlikte çalışma isteği vurgulandı.

Bildiride, "Askeri çatışmalardan kaçınmak, istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmek, karşılıklı anlayış ve güveni artırmak ve silahlanma yarışını önlemek için ikili ve çok taraflı diplomatik yaklaşımlar aramaya devam etmeyi amaçlıyoruz. Karşılıklı saygı ve birbirimizin güvenlik çıkarlarını ve endişelerini kabul ederek yapıcı bir diyalog sürdürmeye kararlıyız” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BMGK#Nükleer Silah#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen

BAKMADAN GEÇME!

Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi?

#Cem Yılmaz
90lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti Sırp lider Dodik neyin peşinde

90'lardan beri tansiyon hiç bu kadar yükselmemişti! Sırp lider Dodik neyin peşinde?

#Bosna Hersek
Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya Oynatmam dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var

Sahada kalbi durdu, ölümden döndü, İtalya 'Oynatmam' dedi: Eriksen için şimdi sırada ne var?

#Christian Eriksen