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Bloomberg dünyaya duyurdu... Türkiye'den İsveç'e son şans! İşte Ankara'nın talepleri

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#İsveç#NATO#Dünya
Bloomberg dünyaya duyurdu... Türkiyeden İsveçe son şans İşte Ankaranın talepleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 14:14

Dünyanın gözü Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı adımda. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesi için geri sayıma geçti. Bloomberg ise Türkiye'nin kritik zirve öncesi taleplerini açıkladı.

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşecek NATO zirvesine dikmiş durumda.

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Bloomberg'de yer alan habere göre, Ankara İsveç'in atacağı adımları bekliyor.

Aynı habere göre, Türkiye İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini bekliyor.

Ankara’nın yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdiği ve bu isimlerin iadesini talep ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeye yer verildi;

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'Türkiye İsveç’in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor.'

Bloomberg dünyaya duyurdu... Türkiyeden İsveçe son şans İşte Ankaranın talepleri
Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

Bloomberg İsveç'in üyeliğinin NATO için ise 'İsveç'in üyeliği NATO'nun Baltık üzerindeki kontrolünü tamamlayacak' denildi.

Kritik zirve öncesi İsveç’in birliğe alınması yönünde Türkiye’ye çağrılar devam ediyor.

ABD'nin ardından Almanya da Ankara'ya çağrı yaptı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’ye İsveç’e üyelik yolunu açma çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Avrupa’nın tehdit altında olduğunu belirten Scholz, 'Finlandiya’nın yanında İsveç’in de NATO Zirvesi’nde masada yerini alması gerektiğinden çok eminim' dedi.

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Alman Şansölye açıklamasında şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye’de yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Madrid’de geçen yıl hep birlikte kararlaştırdığımız şekilde İsveç’e tam üyelik yolunu açma çağrısında bulunuyorum.'

Ukrayna’ya yardımı sürdüreceklerini de yineleyen Scholz, savaş devam ettiği sürece ise Kiev’in NATO üyeliğinin mümkün olmadığının da altını çizdi.

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#İsveç#NATO#Dünya

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