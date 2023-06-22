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Türkiye'nin kararını bekleyen ABD'den bir ilk... B-1B hamlesini İsveç böyle duyurdu: Tarihi bir olay

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#İsveç#ABD#Dünya
Türkiyenin kararını bekleyen ABDden bir ilk... B-1B hamlesini İsveç böyle duyurdu: Tarihi bir olay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 09:35

Ukrayna İyileştirme Konferansı için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmenin ana maddesi İsveç'in NATO'ya üyeliği oldu. Washington Ankara'ya onay vermesi için girişimlerini artırırken İsveç'ten gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna İyileştirme Konferansı’na katılmak üzere geldiği İngiltere’de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yüz yüze ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Fidan, "Bildiğiniz üzere, her konuda aynı fikirde olmayabiliriz ancak NATO ve diğer platformlardaki uzun süreli müttefikliğimiz bizi birlikte çalışmaya devam etmeye zorluyor" açıklamasında bulundu.

Blinken ise “yaklaşan NATO zirvesi, İsveç'in katılım süreci, savunma işbirliği, enerji ve ekonomik işbirliği gibi” iki ülkenin ele alması gereken çok sayıda konu olduğunu dile getirdi.

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ABD bir yandan Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine onay vermesi için girişimlerini sıklaştırırken bir yandan da dikkat çeken bir adım attı.

İSVEÇ: BU TARİHİ BİR OLAY

Pazartesi günü, iki Amerikan B-1B Lancer bombardıman uçağı, İsveç Ordusu ve Hava Kuvvetleri ile eğitim için Luleå'ya indi.

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İsveç Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tugay Generali Tommy Petersson bir basın açıklamasında, 'Bu tarihi bir olay. Bu belirsiz zamanlarda ve NATO üyeliğini beklerken güçlü ortaklar önemlidir' dedi.

Türkiyenin kararını bekleyen ABDden bir ilk... B-1B hamlesini İsveç böyle duyurdu: Tarihi bir olay

İsveç Silahlı Kuvvetleri basın açıklamasında, Amerikan bombardıman uçaklarının modern zamanlarda İsveç'e ilk kez iniş yaptığı bilgisine yer verildi.

Tugay General Petersson, İsveç Hava Kuvvetlerinin Bombardıman Görev Gücü ile düzenli olarak tatbikat yaptığını, ancak şimdi B1-B Lancer'ın İsveç topraklarına yerleştirilmesiyle bir sonraki adımı attığının altını çizdi.

Bu gelişme dünyanın dört bir yanından basın kuruluşlarının dikkatinden kaçmadı.

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı. Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkiler genişledi.

Uluslararası haber ajansları ABD'nin hamlesini 'acil' kodu ile okurlarına servis etti.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı ise, ABD'ye ait stratejik bombardıman uçaklarının ilk kez İsveç'e indiğinin altını çizdi.

Türkiyenin kararını bekleyen ABDden bir ilk... B-1B hamlesini İsveç böyle duyurdu: Tarihi bir olay

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Haberde Blinken'ın İsveç'in üyeliği için Londra'da Hakan Fidan ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

AFP haberinde 'İsveç, Haziran 2022'den beri NATO "davetlisi", ancak 31 üye ülkenin tümü tarafından onaylanması gereken üyelik hedefi Türkiye ve Macaristan tarafından engellendi' ifadelerine yer verdi.

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İSVEÇ: B PLANI YOK

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ise Stockholm'un Ankara ile yapılan anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini yineledi.

Billstrom İsveç'in Litvanya'da düzenlenecek olan NATO konferansından önce ittifaka üye olacağı konusunda ümitli olduğunu belirtti ve İsveç'in B planı olmadığını söyledi.

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#İsveç#ABD#Dünya

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