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“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar!” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor

#RUSYA#Donbass Bölgesi#DPR Ve LNR
“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Rus işgali altındaki Donbass'taki Ukrayna vatandaşlarının Moskova için savaşmak üzere zorla askere alındıkları görüntüler büyük tepki topladı.

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Ukrayna’da bulunan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler, Rus tarafındaki kayıpların ölçeği arttıkça Ukrayna pasaportu sahibi olsalar da zorunlu askere alınmaya başladılar.

Bölgeden elde edilen güvenilir kanıtlara göre, zorunlu askerlik zaten 24 Şubat'ta patlak veren savaştan önce de devredeydi. Bu durum kontrol noktaları ve devriyelerle, Çeçen savaşçıları da içerecek şekilde uygulamadaydı.

“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor
Guardian'da yayınlanan görüntüler oldukça rahatsız edici...

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İŞE ALIR GİBİ ASKERE ALIYORLAR

Zorunlu askerlik Kremlin'e destek amacıyla işe alım gibi gerçekleştiriliyordu.

Savaşın başlaması ve Rus ordusunun beklenmedik ölçüde çok kayıp vermesiyle birlikte işlemler hızlandırıldı.

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Haziran ayı sonlarında çekilen bir videoda, Donbass bölgesindeki Makeevka'da bir kadın, savaş komiserliği görevlilerinin kocasını zorunlu askerlik bürosuna götürmek için bir arabaya sürüklemesini engelleme çabalarını belgeledi.

Kadının görünmediği hararetli bir tartışmada, kadın ve kocası ilk başta iki yetkiliyle karşılaşıyor. Yetkililerden biri silahlı ve üzerinde ‘Yeni Rusya’ bayrağı olan siyah bir tişört giyiyor.

“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor
Kadın ne yaparsa yapsın 2 Rus görevlinin kocasını götürmesine engel olamıyor

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UKRAYNA PASAPORTLARINI ALIYORLAR

Diğerinin elinde ise adamın pasaportu var...

Kadın “Pasaportu geri verin lütfen. Sıkıyönetim yok, kocamı benden alıyorsunuz.” Diye tepki gösterirken adamlar “Bu genel bir seferberlik” diye cevap veriyor.”

Kadın, adamlara neden cephede olmadıklarını sorduğunda ise adamlar askerlik bürosu için çalıştıklarını söylüyor.

Kadın, kocasının Ukrayna pasaportu sahibi olduğunu ve Rusya adına savaşmak zorunda olmadığını söylediğinde ise iki adam, kadının kocasının savaşmakla yükümlü olduğunu belirtiyor.

“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor
Kadın, minibüse bindirilmek istenen kocasını kurtarmaya çalışırken "Sizin savaşınızdan bıktık, kimse savaşmak istemiyor" diye bağırıyor

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“KİMSE SAVAŞMAK İSTEMİYOR”

Tartışma devam ederken, kadın diğer akrabalarının nasıl savaşıp öldüğünü anlatıyor. "Kimse savaşmak istemiyor! Senden ve savaşından bıktık. Bütün erkekleri aldın! Tüm genç erkekler. Zaten yarısını gömdük. Kayınbirader. Abi. Herkes, Allah aşkına. Sadece bir tane kaldı. Engelli bir çocuğumuz var.”

Ukrayna'daki Sivil Özgürlükler Merkezi'nden insan hakları savunucusu Oleksandra Matviichuk, videonun, kadının Telegram kanalında kısa bir süre yayınladıktan incelendiğini ancak adamın ve karısının akıbetlerinin belli olmadığını açıkladı.

DPR ve LNR [Bağımsızlıklarını ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri] ordusunda zorunlu askerlik, tam kapsamlı savaştan önce başladı.

“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor
Donetsk'te savaşan Ukrayna askerleri

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YARDIM MESAJLARI ATMAYA BAŞLADILAR

Rusya ise bu iddiayı kabul etmiyor. 24 Şubat'tan bu yana erkekler sokakta durdurulduğunu, pasaportlarının alındığını ve zorla orduya gönderildiğini anlatıyor. Şubattan sonra yetkililer yardım isteyen mesajlar almaya başlamış.

Matviichuk, zorunlu askere alınmamak için dairesinde saklanan Luhansk bölgesindeki bir adamdan aldığı bir mektubu basına açıkladı.

“Bizi başıboş kediler gibi avlıyorlar” Ukrayna’daki Rus yanlısı ayrılıkçılar zorla askere alınıyor
Moskova sokaklarında 'Z' sembollü afişler... Afişlerde "Rusya için, Donbass'ın çocukları için" yazıyor

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“SOKAK KEDİLERİ GİBİYİZ”

Mektupta şunlar yazıyor:

“Mahkemede Rusya'yı nasıl sorumlu tutabilirim? Bu benim haklarımın ihlalidir. Şubattan beri sokağa çıkamıyorum çünkü şehrimde istisnasız erkek arayan devriye arabaları var. Sokak kedileri gibi bizi avlıyorlar. Çeçen [savaşçılar] listedeki erkekleri aramalarına yardım ediyor.”

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Matviichuk “Görünüşe göre 23 Haziran civarında yeniden erkek aramaya başladılar, otoyollardaki kasabaların çıkışlarına kontrol noktaları kurdular ve savaş komiserliği fabrikalar gibi ayrılmış mesleklerde bulunan insanlara bildirimler yayınladı. Bu inanılmaz derecede acımasız. Gördüğümüz, Ukrayna vatandaşı olduğu konusunda ısrar eden bir kadın ve diğer Ukrayna vatandaşlarını öldürmelerini nasıl talep ettikleri.”

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#RUSYA#Donbass Bölgesi#DPR Ve LNR

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