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İtalya Başbakanı Mario Draghi bir kez daha istifa etti

#Italya#Draghi#İstifa
İtalya Başbakanı Mario Draghi bir kez daha istifa etti

İtalya senatosunda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen 95'e karşı 38 oyla güvenoyu alan İtalya Başbakanı Mario Draghi koalisyon ortaklarının oylamayı boykot etmesinin ardından istifa etti. İstifa kararının hem İtalya hem Avrupa için bir 'belirsizlik' dönemi açacağı konuşuluyor...

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Koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S), 14 Temmuz’da hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından patlak veren siyasi krizin ardından parlamentonun üst kanadı senatoda yapılan güven oylamasında  95'e karşı 38 oyla güvenoyu alan İtalya Başbakan Mario Draghi'nin istifa kararı aldığı öğrenildi.

ERKEN SEÇİME KADAR HÜKÜMETİN BAŞINDA KALABİLİR

İstifa kararı sonrası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın erken seçim çağrısı yapması bekleniyor. Eylül-Ekim gibi yapılması beklenen erkem seçime kadar Draghi hükümetin başında kalabilir.

İtalya Başbakanı Mario Draghi bir kez daha istifa etti

Anketler bugün seçim yapılsa en fazla oyu, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri’nin alacağını gösteriyor.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK ENDİŞESİ

Pandemi, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'da yaşanan gaz krizinin üzerine gelen istifa kararı sonrası İtalya’nın siyasi istikrarsızlığa düşmesinden endişe ediliyor.

İstifa kararı sadece ülke için değil Avrupa için de endişe kaynağı oldu. Fransa'nın Avrupa İşleri Bakanı Laurence Boone, Draghi'nin istifasının bir "belirsizlik dönemi" açacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

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Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz’da parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti.

Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi’nin istifasını kabul etmemişti.

DRAGHİ'YE 9 MADDE SUNMUŞLARDI

5 Yıldız Hareketi de hafta sonunda parti içi toplantı düzenleyip Draghi'ye 9 maddelik bir liste sunarak bu şartlar yerine gelmezse hükümette kalamayacaklarını belirtmiş, Başbakanlık kaynakları ise Draghi'nin bu tür "ültimatomlara" boyun eğmeyeceğini basınla paylaşmıştı.

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#Italya#Draghi#İstifa

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