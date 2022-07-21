Gündeme bomba gibi düşen sözler... CIA Putin'in sağlık durumunu açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerine devam ederken Putin'in sağlık durumu bir kez daha tartışma konusu olmuş durumda.

İran'ın başkenti Tahran'a gelen Putin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti.

Putin'in uçağından indiği anlara ait görüntüler Rus liderin sağlık durumu ile yeni spekülasyonlara neden olmuş, İngiliz basını bu görüntüyü 'Putin, İran'a indikten sonra kırmızı halıda topallıyor' başlığı ile okurlarına duyurmuştu.

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CIA'İN 1 NUMARASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kısa sürede gündem olan bu görüntülerin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) bir numaralı isminden çok konuşulacak açıklamalar geldi.

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Politico'da yer alan habere göre, CIA Direktörü Willam Burns, Putin'in sağlık durumu ile ilgili konuştu.

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda...

Aspen Güvenlik Forumu'na katılan Burns, Putin'in sağlığının kötü olduğuna dair istihbarat olmadığını söyledi

Putin için 'fazla sağlıklı' diyen Burns, bunun kendi yorumu olduğu ve resmi bir istihbarat raporuna dayanmadığının ise altını çizdi.

Burns'ün bu sözleri kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken sosyal medyada da konu ile ilgili pek çok paylaşım yapıldı.

Putin'in İran'daki temaslarını değerlendiren Burns, İran'ı Rusya'ya İHA satmamaya davet etti. Burns, Rusya'nın bu talebinin silah sanayisinde sorunlar yaşandığını gösterdiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz dönemde Kremlin Sözcüsü Peskov ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Rus liderin sağlık durumuna ilişkin açıklama gelmişti.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Peskov, Putin için 'zinde savaşmakta ve hatta spor yapmakta ısrar ediyor' demişti.

Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov ise açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.'

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RUS AJAN PUTİN'İN KALAN ÖMRÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajan doktorların Putin'e biçtiği ömrü açıklamıştı.

İngiliz Mirror gazetesi tarafından manşetten verilen iddiaya göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

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İŞTE PUTİN YANINDAN BİR AN AYIRMADIĞI DOKTOR

Daha önce Rusya merkezli bir araştırma platformu olan Proekt tarafından yayınlanan belgelerde Putin'e yaptığı ziyaretlerde en az 5 farklı doktor eşik ettiği iddiası yer almıştı.

Aynı belgelerde 'Tiroid Kanseri konusunda uzmanlaşmış Kulak Burun Boğaz uzmanı Yevgeny Selivanov ise Rus liderin yanından hiç ayrılmıyor' ifadesi yer almıştı.

Rusya’da yayın yapması yasaklanan araştırma şirketinin yayınladığı belgeler ile ilgili ise Kremlin'den yalanlama gelmişti.

Özellikle son aylarda sağlık durumu ile ilgili pek çok spekülasyon ile gündeme gelen 69 yaşındaki Rus liderin yüzüne sık sık botoks uygulattığı öne sürülüyor.

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, belgeleri 'hayal ürünü' olarak tanımlayarak burada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizmişti.

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, Putin'in hayatını kaybetmesi durumunda onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada.

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor.

2008'den beri Rusya'nın güvenlik konseyi başkanı olarak görev yapan Nikolay Patruşev de adı sıkça anılan isimlerden biri.