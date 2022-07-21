Avrupa'nın kâbusu olmuştu... Kuzey Akım 1 boru hattı açıldı

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Savaş öncesi Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp gaz sağlayarak kıtanın ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'nı sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattı yıllık bakım nedeni ile 11-21 Temmuz tarihleri arasında kapatılmıştı.

Boru hattında daha önce de eksik bir parça gerekçe gösterilerek Avrupa'ya giden gaz akışı yüzde 60 azaltlmıştı. Putin'in gaz kartını oynadığını düşünen Avrupa Rusya'nın bakım sonrası yaptırımlara misilleme olarak muslukları hiç açmayacağını düşünüp alarma geçmişti.

KUZEY AKIM 1 BORU HATTI AÇILDI

Ancak korkulan olmadı. Bu sabah ulusal ajanslara düşen haberlere göre Kuzey Akım 1 boru hattı bakım sonrası açıldı ve gaz sevkiyatı başladı. Ancak boru hattından geçecek gaz miktarının artıp artmayacağı henüz belli değil.

Almanya bu sabah yaptığı açıklamada gaz akışının kesinti sonrası düşürülen yüzde 40'dan daha az olduğunu belirtip yüzde 30 olduğunu açıkladı. Nord Stream'den bir sözcü ise akan gazın miktarını belirtmeden boru hattının çalıştığını söyledi.



EURO YÜKSELDİ DOĞALGAZ FİYATLARI DÜŞTÜ

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Rusya'nın gaz akışını yeniden başlatması piyasalardaki belirsizliği ortadan kaldırdı. Euro yükselişe geçti, doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 09.18 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 146 euroya geriledi.

AVRUPA'YA YETMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Uzmanlara göre boru hattından geçecek yüzde 40'lık akış Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değil. Avrupa Birliği komisyonu dün açıkladıkları acil durum planı ile üye ülkeleri Ağustos 2022 ile Mart 2023 arasında gaz kullanımını yüzde 15 azaltmaya çağırdı. Avrupa'nın planı her ülkenin enerji ihtiyacı farklı olduğu için tartışmalara neden oldu.

EN SAVUNMASIZ ÜLKE ALMANYA

Avrupa ülkeleri arasında gaz kesintisine karşı en savunmasız ülke Almanya olarak görülüyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi tıpkı komşuları gibi enerji tedarikçilerini çeşitlendirmeye gitti ancak gaz ihtiyacının hala yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyor. Bu rakam savaş öncesinde yüzde 55 civarındaydı.

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Ekonomi Bakanı Robert Habeck 'her şeye hazırlıklı olun' uyarısında bulunurken vatandaşlarına bu kış duşta daha kısa süreler geçirmeleri gerektiğini belirtti.