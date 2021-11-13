Bir tepki de İbrahim Kalın'dan: Türkiye ile ilgisi yok!

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AFP haber ajansına konuşan Kalın, "Belarus, Polonya, Litvanya ve diğer birkaç Avrupa ülkesi arasında yaşanan yasa dışı göçmen krizinin Türkiye ile bir ilgisi yok" dedi.

Kalın, "Seyahat edenler önce Belarus'a, ardından da Litvanya, Polonya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Bunun için Türkiye'yi ya da THY'yi suçlamak yanlıştır" dedi.

Cuma günü Türkiye'den Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına uçak bileti satılmayacağı açıklanmıştı.

Açıklamayı yapan Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, kararın "ikinci bir emre kadar yürürlükte kalacağını" duyurdu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU POLONYA İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin Polonyalı mevkidaşı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye’nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve Türk Hava Yollarına (THY) yönelik mesnetsiz iddialardan duyulan üzüntüsünü bildirdi.

Çavuşoğlu bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini hatırlatarak Polonya’dan teknik ekiplerin Türkiye’ye gelmesi teklifinde bulundu.