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Dışişleri'nden Polonya tepkisi: THY kasıtlı olarak hedef alınıyor...

#Dışişleri Bakanlığı#Polonya#Göçmen Krizi
Dışişlerinden Polonya tepkisi: THY kasıtlı olarak hedef alınıyor...

Dışişleri Bakanlığı, Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yasa dışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmaması ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakılmasının üzüntüyle görüldüğü belirtildi. Yaşanan çok boyutlu sorunun, bu yıl 70’inci yılı kutlanan Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına neden olabileceği kaydedildi.

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’TÜRK HAVA YOLLARI’NIN HEDEF ALINMASINI KASITLI BULUNUYORUZ’

Açıklamada, "Son 10 yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır. Öte yandan Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz" denildi.

Uluslararası toplumun duyarlı olmaya davet edildiği açıklamada, "Türkiye yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" denildi.

 

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Polonya#Göçmen Krizi

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