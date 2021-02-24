Bilim insanlarından yeni koronavirüs araştırması: Maske bile engel olamıyor!

Japonya'da bilim insanları, koronavirüsün konuşmayla nasıl yayıldığını ortaya çıkardı.

Japonya'nın başkenti Tokyodaki Aoyama Gakuin Üniversitesinden bilim insanları, koronavirüsün (Kovid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.



Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.

Çığır açan araştırmanın görüntüleri ise izleyenleri şoke etti. JAPONYA'DA SON DURUM

Japonya'da toplam koronavirüs vakaları 426 bine yükselirken 400 bin kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümler de 7 bin 541'e ulaştı.

Ülke, Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısının ikinci kısmını da temin etti. Aşıları taşıyan uçak geçtiğimiz pazar günü Japonya'nın başkenti Tokyo'ya indi. Japonya'ya inen uçakta 450 bin doz koronavirüs aşısı olduğu belirtildi.

Japon sağlık makamları, ülkede, mevcut aşıların etkinliğini potansiyel olarak azaltabilecek mutasyonlara sahip yeni bir Kovid-19 varyantının tespit edildiğini açıklamıştı.

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), hafta sonu yaptığı açıklamada yurt dışı kaynaklı ve potansiyel olarak mevcut aşıların etkinliğini azaltabilecek mutasyonlara sahip yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini bildirdi.

NIID'e göre yeni varyant, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ile aynı şekilde başak proteini mutasyonuna sahip, fakat Kovid-19'un İngiltere varyantında görülen N501Y mutasyonunu bulundurmuyor.