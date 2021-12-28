Bilim insanları gribin güvenlik açığını buldu! Her yıl yeni aşıya gerek kalmayabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarım Kredi Kooperatifleri açıkladı Gübre fiyatlarında büyük indirimTarım Kredi Kooperatifleri açıkladı! Gübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Bunu hiç beklemiyordu Ozan Tufan hayalim demişti ancak...Bunu hiç beklemiyordu! Ozan Tufan 'hayalim' demişti ancak...#Ozan Tufan
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Muş: Fiyat indirim sürecini yakından takip ediyoruzBakan Muş: Fiyat indirim sürecini yakından takip ediyoruz#Mehmet Muş
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Hayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisiHayatlarının şokunu yaşadılar... Konser değil korona partisi #Koronavirüs
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
İçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdıİçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdı#Köpek
Otomobil alacaklar dikkat Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecekOtomobil alacaklar dikkat! Galerici tavsiye verdi... Fiyatlar ne zaman düşecek?#İkinci El
3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi3500 yıldır bozulmamış... Bu keşif her şeyi değiştirdi! #Mısır
Gribin zayıf noktası bulundu Sürekli aşı olmak tarihe karışacakGribin zayıf noktası bulundu! Sürekli aşı olmak tarihe karışacak#Grip
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
HABERLERDünya Haberleri

Bilim insanları gribin güvenlik açığını buldu! Her yıl yeni aşıya gerek kalmayabilir

#Grip#Influeanza#Aşı
Bilim insanları gribin güvenlik açığını buldu Her yıl yeni aşıya gerek kalmayabilir

ABD'li bilim insanları grip virüsünde şimdiye kadar fark edilmemiş bir güvenlik açığı buldu. Nature dergisinde yayınlanan yeni keşif gribe karşı her yıl tekrar aşı olma zorunluluğunu ortadan kaldırabilir.

Haberin Devamı

Scripps Research, Chicago Üniversitesi ve Icahn Tıp Okulu'ndaki bilim insanları halk arasında grip diye bilinen influenza virüsü üzerine yaptıkları araştırmada virüsün hiç bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfettiler.

RASYONEL AŞI TASARIMININ ÖNÜ AÇILDI

Scripps Research'te Biyoloji profesörü olan kıdemli yazar Andrew Ward, yeni buluşları için "Bir virüs üzerinde yeni bir güvenlik açığı bölgesi keşfetmek her zaman çok heyecan verici çünkü bu rasyonel aşı tasarımının önünü açıyor ve bunca yıldır grip aşısı üzerindeki çabalara rağmen hala keşfedilecek yeni bir şeyler olduğunu gösteriyor." dedi.

HER YIL DEĞİŞEN GRİP AŞILARI TARİH OLABİLİR

Grip sürekli mutasyona uğrayan bir virüs olduğu için günümüzde kullanılan grip aşıları her yıl DSÖ'nün belirlediği yeni tiplemelere göre güncelleniyor.

Bunun sebebi ise kısaca şöyle açıklanabilir: Günümüzdeki grip aşıları virüste 'hemaglutinin' yani 'HA' adlı proteinin baş kısmını hedef alıyor. Virüsün bu kısmı ise en değişken bölümlerden birisi ve mutasyona açık. Yani aşının yeni mutasyonlara göre her yıl güncellenmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMAYAN KISMINA BAĞLANAN ANTİKORLAR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sırasında bazı antikorların proteinin sürekli mutasyona uğrayan baş kısmına değil değişkenliği az olan sap kısmına da bağlanabildiğini keşfetti.

Ekibin 'çapa' olarak adlandırdığı ve virüsün uzun süredir göz ardı edilen bu bölümüne bağlanan antikorlar yeni bir evrensel aşı için umut ışığı oldu.

MUTASYONDAN DAHA AZ ETKİLENEN AŞILAR

Yeni evrensel grip aşısı şu anda erken klinik denemelerde. Fareler üzerinde denenen aşı üç farklı virüsünün neden olduğu enfeksiyona karşı güçlü koruma sağladı. Chicago Üniversitesi'nden kıdemli yazar Patrick Wilson müjdeyi verdi ve "Çok sayıda varyantta ortak bölgeleri belirleyerek mutasyonlardan daha az etkilenen aşılar tasarlayabiliriz." dedi.

 HER YIL 650 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Yaygın olarak grip olarak adlandırılan Influenza solunum sisteminize burnunuza, boğazınıza ve akciğerlerinize saldıran bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Çoğu durumda, grip kendi kendine geçer, ancak bazen ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, grip yılda 290.000 ila 650.000 kişiyi öldürüyor. 5 yaşın altındaki küçük çocuklar, 65 yaşından büyük yetişkinler, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde grip komplikasyonları gelişme riski daha yüksek.

Gözden Kaçmasın

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Uçaktaki maskeni tak kavgası kameradaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Uçaktaki 'maskeni tak' kavgası kamerada!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Üç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardıÜç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardı! Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Grip#Influeanza#Aşı

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs