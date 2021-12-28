Üç bin 500 yıllık mumya tüm sırları açığa çıkardı!

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Radyoloji uzmanı Sahar Saleem, onu böyle tarif ediyor: Dar çenesi ve kıvırcık saçlarıyla babasına benziyor. Üstelik üç bin 500 yıldır ölü olan birine göre çarpıcı güzellikte dişleri var.

Sahar Saleem’in tarif ettiği kişi Amenhotep I adı verilen Firavun yani Mısır Kralı. Amenhotep I, uzun yıllardır incelenemeyen mumyasıyla modern çağların en büyük merak konularından biriydi. Şimdi ise yapılan incelemelerle Mısır Kraliyet üyeleriyle ilgili birçok sırrı ortaya çıkararak dünya çapında ilgi topluyor.

Amenhotep I'in mumyası, bir asırdan fazla bir süre önce Mısır'ın Luksor şehri yakınlarındaki bir mezar alanında keşfedildi. Ancak 19. ve 20. yüzyıllarda bulunan diğer eski Mısır firavunlarının mumyaları açılıp incelenirken, Amenhotep I'in mumyasına dokunulmadı çünkü arkeologlar onun mükemmele yakın sargılarını ve zarif bir şekilde dekore edilmiş mezar başını bozmaktan çekiniyorlardı. 140 yıl önceki teknolojiyle dokunulmayan mumya artık büyük keşifler için incelenmeye başlandı…

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Prof. Sahar Saleem ve Kahire Üniversitesi’nden uzman bir ekip mumyanın sargılarını nihayet açtı ve onu dijital bir şekilde yeniden canlandırdı.

3 boyutlu tomografi teknolojisi kullanılarak yapılan incelemeler oldukça heyecan verici sonuçlar verdi. Amenhotep I’in fiziksel görünümü tam anlamıyla ortaya çıkarken birlikte gömüldüğü mücevherler de adeta göz kamaştırdı.

Sahar Saleem “Amenhotep I’in, öldüğünde yaklaşık 35 yaşında olduğunu ortaya çıkardık. Boyu 165 santimetre civarı, sünnetli ve dişleri oldukça iyi durumda. Sargılarının altında ise 30 tane muska, benzersiz bir altın bir kuşak ve onu süsleyen altın boncukları vardı.” Diyerek yaptıkları keşifleri sıraladı.

M.Ö. 1525'ten 1504'e kadar 18. Hanedanlık döneminde Yeni Mısır Krallığı'nı yöneten Amenhotep'in ilk mumyalanmasından ve gömülmesinden yaklaşık dört yüzyıl sonra rahipler tarafından 'sevgiyle yeniden gömüldüğünü' de ortaya çıktı.

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Yeniden düzenlenen cenaze töreni, rahiplerin, mezar soyguncularının mücevher araması nedeniyle mumyaya verdiği zararı onarmasından sonra geldi. Rahipler kralın başını yeniden bağladı, bandajları sol koluna ve sağ ayağına sabitlemek için iğneler kullandı ve mumyayı kırmızı, sarı ve mavi çiçeklerle süslediler. Tabutun üzerindeki hiyeroglifler, rahiplerin mumyayı yeniden sardığını gösteriyordu.

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Amenhotep'in tabutu ilk kez açıldığında bilim insanları mumyanın üzerine konan ve hiç bozulmamış bir yaban arısı gördüler. Bu arının mumyanın birlikte gömüldüğü çelenk kokusuna geldiği düşünülüyor.

Öte yandan bu keşfi diğerlerinden benzersiz ve çok önemli kılan detay ise Amenhotep I’in beyninin hiç bozulmadan tam olarak korunmuş olması. Bu daha önce keşfedilen Tutankhamun ve Ramses II mumyalarında rastlanmayan bir durumdu.

Araştırma ekibi şu anda Amenhotep I’in nasıl öldüğünü bulmaya çalışıyor. Sahar Saleem “Mumyada ölüme sebep olabilecek herhangi bir yara ya da şekil bozukluğu göremedik. İç organları ilk mumyalandığı zamanda görevliler tarafından çıkarılmış ancak kalbine ve beynine dokunulmamış. Bu yüzden bir ölüm nedeni bulmak zor olacak.” diyerek araştırmanın son bölümü hakkında bilgi verdi.