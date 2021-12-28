Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Uçaktaki 'maskeni tak' kavgası kamerada!

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Sosyal medya Delta yolcusu Patricia Cornwall'ı konuşuyor. ABD'li kadın Tampa'dan Atlanta'ya giden bir uçakta çıkardığı kavga ile gündemde.

80 yaşında bir yolcuyu maskesini takmadığı gerekçesiyle bağıran kadın kısa sürede uçağın içinde gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Cornwall tarafından uyarılan yolcunun o esnada yemek yediği görülürken, kadının adama vurması, tükürmesi ve küfürler yağdırması ile devreye uçuş ekibi girdi.

Delta Havayolları'na ait uçakta çıkan kavga çevredeki yolcular tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Cornwall'ın bu esnada kendisinin de maske takmadığı görüldü. Tartışma sırasında diğer yolcular ve uçuş ekibi üyelerinin de yaralandığı bildirildi.

Yolcuların da yardımıyla etkisiz hale getirilen Cornwall, uçak Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na vardığında güvenlik güçlerine teslim edildi.

Pilotun anonsu sonrası havalimanına gelen FBI ekipleri uçak indikten sonra kadın yolcuyu gözaltına aldı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin FBI kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu yolcu Atlanta'daki Federal Adliye Sarayı'nda hakim karşısına çıkarılacak.