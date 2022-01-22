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Biden'ın gafı sonrası ortalık karıştı! Rusya'ya yaptırımlar Avrupa ve ABD'yi bölebilir...

#ABD#Biden#Ukrayna
Bidenın gafı sonrası ortalık karıştı Rusyaya yaptırımlar Avrupa ve ABDyi bölebilir...

ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizi konusundaki gafı yüzünden eleştiriler devam ederken, Avrupalı müttefiklerin Rusya'ya yaptırımlar konusunda henüz anlaşmadıkları dikkatlerden kaçmıyor. Uzmanlar, Batı'lı müttefikler arasındaki bu durumun en çok Rusya'nın işini yarayacağını, Putin'in bu durumdan faydalanıp düşmanlarının cevabını karmaşıklaştıracak daha küçük eylemlerde bulunabileceğini iddia ediyor.

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Dünya günlerdir nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna gerilimini izliyor. Moskova Ukrayna sınırına yaptığı yaklaşık 100 binlik askeri yığınağı her geçen gün genişletirken Avrupa ve ABD'den peş peşe uyarı açıklamalar geliyor.

En sonuncusu dün yapılan bürokratik girişimler beklenen sonucu vermedi. Yapılan her toplantı sonrası Rusya'nın işgale girişmesi durumunda ağır bedeller ödeyeceğine dair uyarılar yapılsa da Batı'nın Rusya'ya karşı yol haritası hala netleşmiş değil.

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BİDEN'IN GAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden iki ülke arasındaki gerilimi değerlendirirken "Rusya'nın küçük bir alanı işgal edeceğini düşünüyorum" ifadesini kullanması hem Ukrayna hem de Batı cephesinin tepkisini çekmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada, "Büyük güçlere küçük çaplı işgal diye bir şey olmadığını, 'küçük milletler' diye bir şeyin de olmadığını hatırlatmak isteriz. Küçük çaplı kayıp da yoktur, kaybettiğimiz sevdiklerimizin arkasından minik bir yas tutmak diye bir şey de yoktur. Bunu Ukrayna gibi büyük bir gücün cumhurbaşkanı olarak söylüyorum" derken Batı ise Biden'in açıklamasını işgale yeşil ışık olarak yorumlamıştı.

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BEYAZ SARAY DEVREYE GİRDİ ANCAK İŞE YARAMADI

ABD Başkanı Joe Biden'ın, "küçük bir alanın işgali" gafıyla başlayan tartışmada Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin çıkışı sonrası Biden'dan sözlerine düzeltme geldi. Beyaz Saray, Biden tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi ve "sınırı geçecek herhangi bir Rus birliğin" işgal anlamına geleceğini söyledi ve bunun büyük ekonomik karşılıkları olacağını savundu. Ancak yapılan açıklama tartışmaları dindirmeye yaramadı.

 AVRUPALI MÜTTEFİKLERİN KAFASI KARIŞIK

Avrupalı ​​müttefikler, Putin'in Ukrayna topraklarına daha fazla girmemesini talep ederek ve yaparsa sert bir yanıt verme sözü vererek büyük ölçüde ABD ile birleşti. Ancak müttefikler, hangi siyasi ve mali cezaların uygulanacağı ve hatta neyin bir tepkiyi tetikleyeceği konusunda bile birleşmişe benzemiyor.

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PUTİN KRİZİ FIRSATA ÇEVİRİYOR

AP geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gerçekleştirilen siber saldırıdaki tutum ve bir yaptırım uygulanmamasını örnek vererek, "Moskova'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların türü ve ciddiyeti ve Kiev'e desteği artırmanın yolları ABD ve Avrupa'yı ikiye bölebilir" uyarısında bulundu. 

Aynı haberde Putin'in bu görüş ayrılığından faydalanarak topyekün bir istila dışında, müttefiklerinin yanıtını büyük ölçüde karmaşıklaştıracak daha az dramatik eylemlerde bulunabileceği iddia edildi.

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