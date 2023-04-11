Biden'a bombalı saldırı planı... İrlanda polisi dünyaya duyurdu: Engellendi!

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ABD Başkanı Biden'ın ziyaret etmeye hazırlandığı İrlanda'dan ülkenin gündemine adeta bomba gibi düşen bir haber geldi.

Kuzey İrlanda polisi, Biden'ın ziyareti öncesi Yeni IRA'nın 'provoke amaçlı bombalı saldırı planını' bozduğunu açıkladı.

The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri saldırı için bomba parçaları arıyordu.

Adı açıklanmayan bir kaynak gazete ile üyelerin bomba yapmak için parça aradıkları bilgisini paylaştı.

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Bir başka kaynak ise gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, 'gösterişli' bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden bir kez daha 2024’te aday olacağının sinyalini verdi. Biden, yeniden seçime girmeyi plandığını ancak “adaylık duyurusu için henüz hazır olunmadığını” söyledi

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Biden, seçim açıklamasını Beyaz Saray’daki Paskalya Bayramı etkinliğinde yaptı. ABD Başkanı daha önceki bir açıklamasında niyetinin yarışmak olduğunu söylemişti.

80 yaşındaki Amerikalı siyasetçi, ABD tarihinin en yaşlı başkanı ünvanını hali hazırda taşıyor. Eğer kazanırsa ikinci döneminin sonunda 86 yaşında olacak.

Geçen Şubat ayında First Lady Jill Biden, kararın büyük oranda verildiğini ve ‘resmi açıklamanın tarihinin belirlenmesine’ kaldığını kaydetmişti. Beyaz Saray, kararın Nisan ayında duyurulabileceğini aktarıyor.

Biden’ın kampanyada kullanmak amaçlı ılara mümkün olan en fazla maddi kaynağı elde edebilmek için açıklamayı Temmuz’a bırakabilir.

Temmuz ayında, yeni bir kampanya bağış dönemi başlayacak. Yıl içindeki bağış toplama çeyreklerinde toplanan miktar, bir kampanyanın gücü hakkında da işaret veriyor.