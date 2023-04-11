TCG Anadolu dünyada manşet: Erdoğan askeri gücünü gösterdi

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu dünya basınında geniş yer buldu.

Uluslararası haber ajansları tarihi töreni anbean aboneleri ile paylaşırken Bloomberg seçimlere kısa bir süre kaldığına dikkat çekti ve 'Erdoğan askeri gücünü gösterdi' dedi.

Türkiye'nin ilk uçak gemisini kullanıma sunduğunu belirten Gulf News TCG Anadolu için 'drone yeteneklerini gözler önüne seriyor' dedi.

Haberde 'Türkiye, helikopterlere ek olarak insansız hava muharebe araçları da konuşlandırmayı planlıyor' ifadesine yer verildi.

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The Irish Times 'Türkiye, bölgesel liderliği pekiştirmek için ilk uçak gemisini kullanıma sundu' başlığı attı.

YERLİ VE MİLLİ DRONE'LARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

The Brussel Times 'Türkiye'nin ilk muharip drone taşıyıcısı hizmete girdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren gazete TCG Anadolu'nun Bayraktar TB3 ve Kızılelma insansız hava araçları ile Hürjet hafif savaş uçağına ev sahipliği yapacağını yazdı.

TÜRKİYE TCG ANADOLU İLE EZBER BOZDU

'Türkiye en büyük savaş gemisini denize indirdi' başlığını atan Middle East Eye haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Uzmanlar, Ankara bölgede daha fazla güç yansıtmayı hedeflediğinden, TCG Anadolu'yu Türk donanması için 'ezber bozan' olarak nitelendiriyor.

Ukrayna yayın organı Pravda ise, 'Türkiye en büyük savaş gemisini devreye soktu: Dünyanın ilk drone gemisi' başlığını seçti.

TCG Anadolu Yunan basının da bir numaralı gündemi oldu. Pek çok gazete ve televizyon TCG Anadolu'ya geniş ayırdı.

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Mega TV 'Uçak gemisi resmen Türk filosunda' başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerine de yer verdi.

To Vima 'Mavi vatan ana doktrin olmaya devam ediyor' yorumunda bulunurken Capital.gr Törenin Erdoğan tarafından yapıldığı bilgisini okurları ile paylaştı.

Etnos gemiye drone'ların inip kalkacağını yazarken CNN Yunanistan 'Erdoğan'ın huzurunda Mavi Vatan'a göndermelerle Anadolu gemisinin teslimi' başlığını attı.

Insider.gr ise tören, 'Türkiye için büyük gün' olarak tanımladı.