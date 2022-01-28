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Biden Zelenskiy'i aradı, Rus işgali için tarih verdi!

#Biden#Zelenskiy#ABD
Biden Zelenskiyi aradı, Rus işgali için tarih verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulundu.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine yönelik açık bir ihtimal var" dediği bilgisini paylaştı. Sözcü Horne, "Başkan Biden, Rusların Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin açık olduğunu söyledi. Bunu alenen söyledi ve biz aylardır bu konuda uyarıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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GÖRÜŞME İYİ GİTMEDİ İDDİASI

ABD medyasında yayınlanan bir habere göre üst düzey Ukraynalı bir yetkili, tarafların Rus saldırısının "risk düzeyi" konusunda anlaşamadığı için görüşmenin iyi gitmediğini belirtti. Yetkili, Biden'ın Zelenskiy'i işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı, buna karşın Zelenskiy'nin Rusya'dan gelen tehdidin "tehlikeli, ancak belirsiz" olduğunu ve bir saldırının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin kesin olmadığını ifade ettiğini aktardı.

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KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Başkanı Biden ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy, dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti. Biden, ayrıca ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının altını çizdi" denildi.

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EKONOMİK YARDIM MASADA

Biden'ın görüşmede, ABD'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya yarım milyar doların üzerinde kalkınma ve insani yardım sağladığını, Rusya'nın askeri yığınağından kaynaklanan baskı sırasında Ukrayna ekonomisine yardımcı olmak için ilave ekonomik desteğin yollarını aradığı söylediği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden, büyükelçilik personelinin aile üyelerinin ayrılmasına rağmen ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nin açık ve tam olarak çalışır durumda olduğunu açıkça belirtti.

UKRAYNA OLMADAN  UKRAYNA HAKKINDA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ

Liderler, 'Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey olmaz' ilkesinin altını çizerek Avrupa güvenliğine yönelik koordineli diplomatik çabaları ele aldı" bilgisi paylaşıldı. Biden'ın ABD'nin çatışmayı çözme çabalarına Normandiya Formatında verdiği desteği aktardığı, ateşkes şartlarına ilişkin yeniden taahhüdünün gerilimi azaltmaya ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasını ilerletmesine yardımcı olacağını umduğunu ifade ettiği aktarıldı.

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