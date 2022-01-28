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Rusya'dan son dakika açıklaması: Savaş istemiyoruz ancak...

#RUSYA#Lavrov#Ukrayna
Rusyadan son dakika açıklaması: Savaş istemiyoruz ancak...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı açıklamada "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi. ABD ile görüşmelerin devam edeceğini belirten Lavrov, yaptırımlar konusunda net konuştu ve "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" dedi.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak sonrası başlayan gerilim bürokratik çabaların boşa çıkması zirveye tırmandı. Dün ABD ve NATO Rusya'nın taleplerini reddettiklerini açıklarken tüm dünya Rusya'nın atacağı adımlara kilitlendi.

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RUSYA SAVAŞ İSTEMİYOR ANCAK...

Bugün Ukrayna ile yaşadıkları gerilime dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya savaş istemiyor. Ancak çıkarlarımızın göz ardı edilmesine izin veremeyiz" dedi. Lavrov, Rusya'nın güvenlik taleplerine yönelik ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarına değinerek, "NATO'nun Rusya'ya verdiği cevap çok ideolojik, ABD'nin cevabı tutarlıydı" dedi.

DÜRÜST BİR CEVAP ALMAYI BEKLİYORUZ

Bakan, ABD ile diplomatik misyonlar arası yaşanan krize yönelik, "Krizin çözümü için komisyonların toplantısı 2 hafta içinde gerçekleştirilecek. Rusya Batılı ülkelere AGİT taahhütlerini yerine getirmeleriyle ilgili talepler gönderecek, dürüst bir cevap almayı umuyoruz" dedi.

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ABD İLE GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Lavrov konuşmasında ayrıca "NATO ve ABD ile güvenlik konulu görüşmeler bitmedi. Rusya-ABD arasında yeni görüşmeler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek" dedi ve önümüzdeki haftalarda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

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ABD'NİN YAPTIRIM UYGULAMASI İLİŞKİLERİN KOPARILMASI ANLAMINA GELİYOR

Yaptırım konusunda net konuşan Lavrov, "ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulaması, ilişkilerin koparılması anlamına gelecek" derken,  Rus ordusunun diğer ülkelerdeki faaliyetlerine dair eleştirilere değinerek, "Rusya, ev sahibi ülkelerin daveti olmadan hiçbir yerde bulunmuyor" dedi.

KARARI PUTİN VERECEK

ABD ve NATO'nun yazılı cevabı sonrası dün Rusya'dan "Birimler arası koordinasyondan sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunacağız ve sonraki adımlarımıza Başkan Putin karar verecek" açıklaması gelmişti.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rusya'ya gerilimi düşürmesi için dünya çapında çağrılar devam ederken dün Kremlin'den yapılan açıklama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin arabulucu olabileceğini açıklayarak Putin'i Türkiye'ye davet etmişti.

 

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#RUSYA#Lavrov#Ukrayna

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